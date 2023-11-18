愛沙尼亞Astasia Dream　千萬級誘惑

天下索女何其多，以前只恨得聞未得見，但隨住網絡社交平台嘅發展，想一睹芳容非難事，其中就有一位索爆Cosplay界嘅女郎，佢就係嚟自愛沙尼亞Astasia Dream喇！

尺度大膽

相信唔少人都知道東歐多國盛產索女，而佢哋嘅迷人之處，唔單止在於樣靚身材正，更在於獨有嘅溫文氣質，亦正因為咁嘅緣故，有唔少喺模特兒界闖蕩嘅東歐美女令男人趨之若鶩。不過其實唔止喺模特兒界，網紅及Cosplay界亦有好多高質性感美女，好似呢位出生於愛沙尼亞嘅Astasia Dream，正係其中之一。

可能有人會覺得，擁有十幾萬粉絲都會稱為網紅，所以網紅二字唔再值錢。不過Astasia就唔同喇，事關佢嘅IG帳號擁有逾101萬粉絲，視頻平台嘅粉絲更超過920萬，合共有過千萬粉絲，所以佢絕對稱得上係千萬級網紅呀！Astasia人氣咁勁，當然同佢嘅性感Cosplay寫真有關，事實上，稱為性感仲未夠貼切，應該話係尺度大膽嘅寫真至啱！

有聲有色

寫真尺度縱大，都要有嘢睇至能吸引到網民嘅眼睛，而Astasia嘅吸睛之處喺邊呢？相信大家睇過佢嘅Cosplay寫真後，自然明白箇中關鍵所在，佢唔單止樣貌俏麗，身材前凸後趷，加上露出度相當高嘅Cosplay服裝，如此誘人嘅寫真，點可能唔令男士流晒口水？

最重要嘅係佢亦深懂網絡流量密碼，就係除咗要性感外，仲要識得拍片，拍出令男心跳加速嘅誘人影片，而佢嘅必殺技就係內衣騷。憑住佢嘅內衣演出，令佢喺視頻平台人氣大爆發，加上佢喺社交帳號上分享養眼福利照，難怪佢嘅人氣會勁到爆炸！不過Astasia唔止靠網絡流量吸金，作為性感Coser嘅佢亦會喺網上發售寫真集，而每次有新寫真集推出都會成為網民爭購對象，如此有吸金頭腦，Astasia嘅Cosplay事業實在做得有聲有色。

Profile

出生地：愛沙尼亞

身高：165cm

三圍：34D-22-34

如果以為Astasia Dream只係識得搔首弄姿，一味靠性感嚟吸睛嘅話，實在太睇小佢喇！事關佢其實亦係一位打機高手，經常做打機直播之餘，更會同粉絲網上切磋兼傾偈，如此親民嘅性感網紅，想唔爆紅就奇啦！