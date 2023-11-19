星玄｜周潤發突破體能極限　首次跑半馬拉松挑戰自己

今日係11月19日農曆十月初七，是日幸運星係金牛座，幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。周潤發就係金牛座，早前發哥榮獲《第28屆釜山國際電影節》嘅「亞洲電影人獎」，以表揚佢對推動亞洲電影及文化，作出重大貢獻。期間，佢提到拍戲已成過去，喺60歲後會專注跑步，其實發哥近年已經少咗拍戲，半轉行去做行山跑步教練。

其實早在今年初，發哥已參加10公里馬拉松賽事，並以1小時3分58秒好成績完賽；今日發哥更突破體能極限，首次跑半馬拉松挑戰自己，發哥你身心狀態極佳，相信你今日會跑出心目中嘅理想成績㗎，加油！

至於是日最旺生肖係牛，心情靚，多參加社交聚會易有得着。「牛女」劉穎鏇近年憑着劇集《超能使者》、《隱形戰隊》等而人氣急升。15日佢喺社交網分享多張靚相，相中可見，佢穿着白色低胸短裙，盡騷香肩及43吋逆天大長腿，而當佢一轉身，整片白滑美背一覽無遺，相當吸睛，不過有網民就指佢嘅狀態不佳，睇起嚟有啲憔悴，事實上，Tiffany最近忙緊拍攝無綫新劇《飛常日誌》，之後又會亮相唔同嘅節目為有份參與嘅新綜藝節目進行宣傳，Tiffany不如搵日忙裏偷閒約吓朋友閨蜜外出聚會，可能你會有意想唔到嘅得着㗎。