【是日通勝】

農曆十月初七

癸卯年 癸亥月 辛巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：遠行、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、16、25

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

金牛座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

雙子座：頂天立地，沒做虧心事，遇上瘟神也不怕！

巨蟹座：心態正面，笑多一點，身邊人會更喜歡你！

獅子座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

處女座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

天秤座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

天蠍座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

人馬座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

山羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

水瓶座：平凡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙魚座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 社交旺

（跌）豬 是非多

鼠：行事不夠理性，易把簡單問題複雜化。

牛：心情靚，多參加社交聚會，易有得着。

虎：財運不如人意，容易花掉一筆冤枉錢。

兔：心煩意亂，不宜前往人多嘈雜的地方。

龍：桃花大旺，不妨跟伴侶共享二人世界。

蛇：財運差，忌投機取巧，以免血本無歸。

馬：瑣事纏身，讓你焦頭爛額，內心煩躁。

羊：趁周日做自己喜歡的事，生活更充實。

猴：沒有壓力和煩惱，人際關係大大改善。

雞：貴人助力強，有望在事業上大展拳腳。

狗：易因小問題起衝突，有伴侶者要忍讓。

豬：是日沖煞，凡事以和為貴，謹言慎行。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼名字數理有助生旺家庭？

名字蘊藏神秘而理性的玄機，好的名字會使人具有一定魅力，且對婚姻、家庭都有深遠影響，究竟甚麼名字有助生旺家庭？

數理11：挽回家運的春陽成育數

名字中有此吉祥數理的人，容易享天賦的幸福，萬事順序發達，穩健踏實，次得富貴繁榮，有再興家的暗示，能挽回家運平靜和順的最大吉數。

數理15：福壽拱照的立身興家數

在《易經》數理中，15的含義是無上榮幸之吉運數。名字中有此吉祥數理的人，少年早發，中年能名利雙收、富貴榮耀，比較容易獲得成功。

數理24：家門餘慶的金錢豐盈數

名字中有此吉祥數理的人，早年腳踏實地，中年靠信用與才能獲得成功，晚年則會發達好收，一般容易白手起家，子孫繼承餘慶的福運。

數理25：資性英敏的剛毅數

名字中有此吉祥數理的人，資質英敏，博學多能，在學術與藝術方面容易有很敏銳的才智，如在這方面發展，容易得到成功，事業也會有所突破。