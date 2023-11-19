拯救兒童性奴真事改編　《自由之聲》票房爆冷爬頭贏大片

改編自真人真事的荷里活新片《自由之聲》（Sound of Freedom），講述由耶穌傳記片《受難曲》（Passion of the Christ）男主角占卡維素（Jim Caviezel）飾演的美國國土安全部特工Tim Ballard，多年來一直在美國本土抓捕戀童犯，但因為一次契機，他申請出國於南美進行臥底任務，直接拯救被人口販賣集團綁架的兒童性奴，除了佈下請君入甕的智計，還要深入敵陣，過程驚心動魄。

電影由《受難曲》導演米路吉遜（Mel Gibson）參與監製，曾於多倫多電影節獲獎的墨西哥導演Alejandro Gómez Monteverde執導，在荷里活屬於細片廠小製作，卻憑良好觀眾口碑，成功刀仔鋸大樹，上映第3周時票房一度爬頭超越大片《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），最後以1,450萬美元（約1億1,310萬港元）成本，全球賺得2億4,600萬美元（約19億1,880港元），創造票房奇蹟，令行內人士大跌眼鏡。

電影亦被捲入美國現在白熱化的左右翼文化內戰中，雖然電影本身只是中立地將現實中發生的兒童性奴販賣事件戲劇化，搬上大銀幕，但由於Tim Ballard本人與飾演他的占卡維素都推廣右翼保守派陰謀論，認為世上有一些由精英組成的邪教集團暗中插手世界事務，肆意性侵與剝削兒童，電影被部份右翼團體視為發聲渠道，獲得許多身為虔誠基督徒的草根階層支持。因此左翼視這套電影為眼中釘，左翼媒體冷待處理，那些媒體旗下的影評人亦劣評電影，造成影評人分數不佳，但觀眾評分極高的兩極化現象。