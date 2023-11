拯救兒童性奴真事改編　《自由之聲》票房爆冷爬頭贏大片

改編自真人真事的荷里活新片《自由之聲》(Sound of Freedom),講述由耶穌傳記片《受難曲》(Passion of the Christ)男主角占卡維素(Jim Caviezel)飾演的美國國土安全部特工Tim Ballard,多年來一直在美國本土抓捕戀童犯,但因為一次契機,他申請出國於南美進行臥底任務,直接拯救被人口販賣集團綁架的兒童性奴,除了佈下請君入甕的智計,還要深入敵陣,過程驚心動魄。

電影由《受難曲》導演米路吉遜(Mel Gibson)參與監製,曾於多倫多電影節獲獎的墨西哥導演Alejandro Gómez Monteverde執導,在荷里活屬於細片廠小製作,卻憑良好觀眾口碑,成功刀仔鋸大樹,上映第3周時票房一度爬頭超越大片《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One),最後以1,450萬美元(約1億1,310萬港元)成本,全球賺得2億4,600萬美元(約19億1,880港元),創造票房奇蹟,令行內人士大跌眼鏡。

電影亦被捲入美國現在白熱化的左右翼文化內戰中,雖然電影本身只是中立地將現實中發生的兒童性奴販賣事件戲劇化,搬上大銀幕,但由於Tim Ballard本人與飾演他的占卡維素都推廣右翼保守派陰謀論,認為世上有一些由精英組成的邪教集團暗中插手世界事務,肆意性侵與剝削兒童,電影被部份右翼團體視為發聲渠道,獲得許多身為虔誠基督徒的草根階層支持。因此左翼視這套電影為眼中釘,左翼媒體冷待處理,那些媒體旗下的影評人亦劣評電影,造成影評人分數不佳,但觀眾評分極高的兩極化現象。