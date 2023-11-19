舒淇狀態大勇氣場勁　「神仙姐姐」劉亦菲冇得鬥

影視女星舒淇前晚現身上海出席公開活動，換上兩套性感裝亮相，艷光四射。同場還有內地女星劉亦菲出席，惟衣着打扮和身形受到非議，結果舒淇完勝成為全場焦點。

國際巨星舒淇前晚現身上海，出席高級珠寶品牌活動，並隆重地換了兩套華麗晚裝，佩戴重逾109卡的地中海高級珠寶、配上以祖母綠與鑽石鑲嵌而成的頸鏈和耳環現身，艷光四射成為全場焦點。另外，她再換上了一套鵝黃色的長裙禮服，超低領口設計性感之餘再帶點個性，修長的禮服線條凸顯出她的纖細體態，狀態大勇。

身材與造型成關鍵

當晚舒淇心情大好滿場飛，更在舞池中央翩翩起舞，充滿自信，令人眼前一亮。同場還有被稱為「神仙姐姐」的內地女星劉亦菲，她悉心打扮以超低胸晚裝亮相，惟被網民指造型上不夠乾淨利落，最致命的是其臃腫身材，見她寸步難行有失美態。

此外，網上流出一系列2人的生圖，網民一致認為舒淇無論在狀態上，還是在衣着打扮上都略勝一籌。舒淇成功展現出時尚美感，反觀劉亦菲的造型就不能凸顯其優點。網友不禁表示「舒淇相當輕盈」、「劉亦菲胖了嗎？」、「舒淇身材好兼氣質優勝」、「公主和女王相遇了」。當晚，男星蘇有朋亦有現身，久未露面的他與舒淇合照，俊男美女十分合襯。