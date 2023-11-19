東方日報C2：張鈞甯驚爆脫單　秘戀導演

曾與型男趙又廷、邱澤及張翰等傳緋聞的41歲台灣女星張鈞甯，終打破「倒數第二個女友」魔咒，驚傳年底閃嫁年輕3歲的馬來西亞導演柯汶利。雖然女方經理人否認婚訊，但據知張母對柯汶利極滿意。

張鈞甯出道逾20年，身家逾億，代表作有內地劇《武則天》、《如懿傳》及電影《緝魂》等，宜古宜今有「氣質女神」美譽。低調愛情的她，圈中緋聞男友位位有型，包括曾傳秘密領證的內地男神張翰、台灣男神彭于晏，亦被指跟合作《痞子英雄》的趙又廷日久生情，而與同遊車河及曾認「追求中」的邱澤的緋聞最似層層，但全部無疾而終，最諷刺是兩位緋聞前度趙又廷及邱澤各自閃娶了「下任女友」高圓圓及許瑋甯，因而令張鈞甯被網民封為「倒數第二」，而唯一獲她「認證」的男友，則只有身家逾億的CEO黃凱偉，當年2人被指參加見習婚禮，但又是臨門撻Q，兩年情「玩完」。

去年7月張鈞甯曾跟年輕8歲的台灣男星許光漢私約食飯而傳姊弟戀，原來真命男友是曾於2020年合作網劇《唐人街探案》及2021年《女心理師》的馬來西亞導演柯汶利。有讀者爆料指2人秘戀多年，最近傳達談婚論嫁階段，更指對女婿要求高的張媽媽也很滿意這位比女兒年輕的馬國才子。

被好友笑「戀愛腦」

其實「女神蜜運」有迹可尋，昔日傳秘戀邱澤時，張鈞甯即時透過經理人「落閘」：「感謝抬愛。」然而今次戀柯汶利，竟不再否認，其經理人只表示：「鈞甯目前都在忙新電影項目的籌備，她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是，有好消息的話會再分享給大家，謝謝大家的關心。」不過，經理人指張鈞甯目前沒有人生大事的安排，都以工作為重心，其他的事交給緣分。其實早在3年前，一向事業心重的張鈞甯曾洩露恨嫁心情，指在電視短劇《未來清單》中被劇中拍檔王柏傑及藍鈞天追求，笑指如現實生活中被求婚：「一定會Say Yes，把自己嫁出去。」

本月3日，疑已私定婚期的她在內地宣傳電影時，被重提昔日與男星阮經天的「50歲之約」，當時被好友陳意涵「撥行大葵扇」稱如2人年屆半百仍單身就拍拖，當時張鈞甯表現極尷尬，定一定神才說：「到時候看他會不會很急找女朋友，他應該很害怕。」至於阮經天就爆好友指：「她工作時認真是魔王等級的同事，但私下一談戀愛變戀愛腦，有時想抽她兩巴掌。」

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