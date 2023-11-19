洪嘉豪突發性氣管收縮險失場　陳蕾做女歌手大熱

歌手洪嘉豪（Kaho）透露出台前1小時，出現突發性氣管收縮，情況頗為嚴重，不能說話兼雙眼布滿紅筋，非常可怕，他向經理人反映不如交給陳蕾頂上，後來食過敏感藥及飲花旗參水急救後才冇事，問到氣管收縮隨時會有性命危險，他也表示擔心：「係咪要去睇醫生？（你仲有明年個唱？）我諗要配定啲藥。」他表示以前都發生過類似事件，未試過因此甩場。陳蕾分享經驗，相信天然食材是最好藥方，自爆前日亦冷病及聲沙，幸昨晚（18日）風不大，感覺很舒服。

Kaho在叱吒「我最喜愛的男歌手」10強止步，笑言好快玩完，能擠身12強已算叻仔：「坦白講今年無往年咁活躍，靜啲，可能大家覺得啲歌質素冇咁好，希望下年再努力啲，出多啲歌。」而陳蕾就成功入圍「我最喜愛的女歌手」10強，她表示每年女歌手都有很好的作品及值得人喜愛的個性，感覺不同氛圍，賽果很難猜測。問到是否有信心入5強，在旁的Kaho搶着說：「年年都5強，好大熱嘅！我對佢好有信心。」陳蕾笑言對自己作品都有信心，但心態順其自然，因為不想令歌迷太大壓力，覺得歌迷願意聽自己的歌，及支持買碟和睇演唱會，已經是最好的支持，認為投票只是虛榮。