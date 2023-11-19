【心理測驗】找出你內心最脆弱的一面

即使是再堅強的人，也有自己脆弱的一面，但又不想向他人展露。其實，勇敢地正視自己的弱點和恐懼，並不斷克服，也是人生的道路上至關重要的一步。如果你好奇自己內心最脆弱的一面是甚麽，就來試試小紅書Cole的心靈療愈空間所分享的心理測驗。

【問題】

憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，找出你內心最脆弱的一面。

A.蝴蝶

B.女孩

C.草莓

D.樹木

E.骷髏頭

【答案分析】

A.你對未來充滿了信心與希望，相信自己會朝着更好的方向前進。但是，你對身邊的人缺乏信任，不確定是否能夠與他們一起走下去。你曾嘗試過相信身邊人的真誠，但仍有些許不安。

B.從童年時期開始，你便養成了隱藏情感的習慣。或許這源於與父母相處的經歷，甚至可能是更久遠的創傷所造成的影響。你的潛意識中渴望更多地與家人相處，並希望被人所愛和寵溺。

C.你是一個表面看起來獨立果敢的人，但內心卻感到有些孤單。當與他人交往時，你常會感到焦慮不安，擔心自己不能融入群體。這可能代表你需要學習從目前讓你受傷和脆弱的關係中走開，並為自己注入更多自信和認可的力量。

D.你是一個天生熱愛大自然的人，渴望着簡單而自然的生活。儘管有時看起來缺乏野心，但實際上你對自己的目標和追求非常堅定。然而，你有時也會感到擔心，害怕被他人誤解或強迫你改變。你不太願意解釋自己的決定，因為不想生活上有太多複雜的東西。

E.骷髏頭是所有圖像結合出來的影像，這代表你內心深處對失去所愛的恐懼，你珍惜與對方的關係和生活舒適狀態，不希望失去。對於生命的不確定性和變化容易感到不安。