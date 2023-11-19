粉絲高溫下睇騷熱死　Taylor悲痛宣布押後巴西演唱會

美國流行天后Taylor Swift正在舉行世界巡唱「The Eras Tour」，上周五（17日）開始一連3日於巴西里約熱內盧一足球場舉行演唱會，怎料開騷首日即發生不愉快事件，一名23歲年輕女fans Ana Clara Benevides於開場前不久突然暈倒，經現場醫護人員搶救後仍不幸因心臟停頓身亡。南半球的巴西正值炎夏，當日場內氣溫高達攝氏37.8度，不排除是太熱、空氣不流通造成悲劇發生！

事後Taylor於社交網公開親筆信回應事件：「我不敢相信我正在寫這些話，但伴隨著破碎的心，我要告訴大家，今晚在我演出前失去了一位粉絲，我無法告訴你們我有多麼沮喪。除了她非常漂亮、年輕，我不知道關於這位粉絲的資訊。我覺得我不能在台上說這些，因為太悲傷了，我深感失落，希望能將我的心痛轉達給她的家人和朋友們。當我們決定把這次的巡唱帶到巴西時，我沒想到會發生這樣的事。」

據知有現場的觀眾於網上表示由於現場太熱，Taylor演出期間數度停止演出關心台下fans的狀況，叫工作人員遞送樽裝水給fans，而她亦親自拋樽裝水給台下的fans飲用。據知當晚場內逼滿觀眾，現場在高溫下竟關掉通風口，並高價出售飲用水。而據現場的急救人員表示，大約1,000名fans因為炎熱的天氣而嘔吐暈倒。除了fans之外，Taylor亦於表演期間顯得呼吸困難，有觀眾影到她完成歌曲後即轉身背向觀眾急速呼吸幾下似是試圖不要暈倒。

而昨日，Taylor於社交網站留言表示由於極度高溫的關係，宣布押後昨晚於當地舉行的第2場騷。她表示：「我的歌迷、表演者和工作人員的安全和福祉永遠是第一位的，我必須將演唱會押後。」