馮允謙10強止步轉投尹光一票：我爸爸都好鍾意佢

歌手馮允謙氣管發炎失聲兩個星期，表示綵排時唱高音失準，十分緊張，因為每次演出都要求自己做到100分，但開心正式演出時，觀眾陪他一起唱：「希望大家唔好將走音片放上網。（頭先唱歌走音？）有呀，唔係最好狀態。（放假休息？）無時間休息，能夠唱到都盡量唱，唔想失去機會。」他透露12月中會推出唱片，前日仍要錄音，對於高音失準，但又不會考慮轉Key，不想影響整首歌的感覺。

對於叱咤「我最喜愛的男歌手」中10強止步，揚言一開始沒想過入10強，能打入12強已感恩，估不到早前他竟放下靚仔包袱，上載一張「黑圖」作為回饋歌迷的支持，相中他擘大口的睡姿，令歌迷勁like。問可會打擊奪歌曲獎的信心？他表示一向對獎項抱平常心，做好作品最緊要。並表示爸爸很喜歡尹光的《Dear Myself》，直言：「如果尹光奪我最喜愛的男歌手會幾得意，我都會投佢一票。」

魏浚笙（Jeffrey）表示正籌備推出新歌《我的世界地圖》，因尚未有MMO，故趕不及昨晚唱出，他透露新歌由王菀之（Ivana）作曲，原來他跟Ivana十分有緣，之前合作多套電影，雖然未有機會合唱，但唱她的歌已十分開心。問到今次是否花盡了積蓄出歌？他笑稱Ivana只收友情價，不過MV有很多場景，又加入了不少CG效果，花費不菲。至於會否騷肌？他笑言：「唔會，要配合冬天天氣。」