張敬軒自爆失聲兼撞車整逾30萬　林家謙跳唱自嘲無恥

歌手張敬軒與林家謙昨晚（18日）於機場博覧館「合體」開騷，全場爆滿之餘，更吸引JW、鄧小巧及Serrini等專程現身捧場，氣氛相當熱鬧。兩人粉絲於開騷前專誠在另一個場館設立了多個打卡位作應援，教軒仔及家謙感動不已。

軒仔日前因生病至失聲，令今次演唱會順延了1星期舉行，病愈的他昨晚精神奕奕登場，甫上台即與家謙合唱《邊一個發明了ENCORE》、《百年樹木》及《聽風》等，為音樂會揭開序幕。二人全晚大晒唱功之餘，更經常互窒，令樂迷不時笑翻天。當被問到10歲時在做甚麼時，家謙竟「童言無忌」謂：「咪聽緊《酷愛》囉！」令軒仔作勢扮氣結不作回應，家謙再乘勝追擊：「唔講嘢？你個助聽器OK嘛？」

二人又大講有味笑話，軒仔指自己10歲時學識「同自己玩」，林家謙即取笑他：「即係玩飛機同玩支炮呀！」當談到成長階段時，家謙搞笑問軒仔：「你細個冇毛咩？你唔係好多？你啲海膽呀！」軒仔即回道：「細個唔覺，大個可能食錯嘢後生得一發不可收拾。」家謙其後提到其公司人丁單薄，軒仔自薦加盟幫手，家謙笑指沒薪水，軒仔竟提議「肉償」。二人合唱期間又齊齊騎木馬，當兩隻木馬意外撞上時，軒仔竟「配音」親吻啜啜聲，搞到全場起哄！

另外，軒仔又當眾大讚家謙謂：「佢係我近年最喜歡嘅男歌手之一，覺得香港樂壇有林家謙係種福氣。我早幾日睇佢社交網，當中貼文有鼓勵情緒病想輕生嘅人，睇完我覺得無論身邊有幾多人鼓勵，真正幫到自己的嘅就只有心入面嘅自己。」並謂很開心生命中有家謙這個「羅賓」。而家謙昨晚一改平日拘謹表現，夠膽於台上跳舞：「我覺得自己好冇廉恥，自己一個都夠膽跳！」

完騷後二人齊齊受訪。談到早前因感冒至聲帶嚴重發炎，軒仔謂：「病咗個半星期，應該係喺新加坡飛澳洲嘅機程上染病，開頭都驚係新冠，後來驗咗唔係！由墨爾本飛到悉尼開始喉嚨痛知頂唔順，要食類固醇先上到台唱歌，唱完翌日開始冇聲喇。」他指足足失聲5日，後來睇中醫才醫好：「中藥有埋蛤蚧，我食到變蛤蚧！」家謙即回道：「邊有蛤蚧咁大隻？」又取笑軒仔睇中醫似阿伯，令人忍俊不禁。當問有否打算合作開棟篤笑，他們卻異口同聲答：「度咗（橋）就唔好笑喇。」

軒仔又自爆近日運滯，除生病外原來亦遇上撞車：「好傷，我講架車呀，已經報咗價維修費要30多萬，好彩我個人冇事。（仲整？）因為我好鍾意呢架車嘛。撞完後我即刻落車執番啲碎片，個車牌由四個號碼撞剩一個咋。」由於已報案關係，軒仔婉拒詳細透露當時情況，只拋出一句「我哋畀人撞」，又打趣指要用碌柚葉沖涼去霉運。提到二人台上對話「三級」，家謙笑說：「冇嘢，跳飛機或紙飛機都可以係飛機，肉償係因為佢好鍾意食燒肉、叉燒，咪買一斤畀佢囉！」

至於他們同時入圍電台頒獎禮「我最喜愛的男歌手」十強，前輩尹光似成眾人最強威脅，家謙直言：「唔驚喎，我從來都威脅唔到人哋。」軒仔則謂：「光B（尹光）入圍我好開心，參加咗咁多年，覺得呢個獎項好刺激，係會有奇迹發生㗎，好似古天樂咁多年冇出過歌都攞到。」此時家謙突然說：「尹光有唱《一人之境》，佢到時可唔可以叫埋我上台？我同佢一齊分享呢個榮耀。」軒仔即指尹光亦有送花籃祝賀他們開騷，相當有心。