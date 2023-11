《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)周五(17日)北美開畫,結果,開畫單日收1,910萬美元(約1.5億港元),預計開畫周末將取代上周票房冠軍的漫威新作《Marvel隊長2》(The Marvels)而成為本周北美開畫票房冠軍。

發行《飢餓遊戲前傳》的Lionsgate電影公司原本估計影片開畫周末的票房將高達5,000萬美元(約4億港元)以上,但票房分析預計影片最終的開畫票房將不達標。而僅次於《飢》排開畫票房亞軍的就是環球與夢工場的動畫新作《魔髮精靈: 夾BAND天團》(Trolls Band Together)。

至於《Marvel隊長2》上映第2周僅收1,000萬美元(約7,820萬港元),比開畫周大跌78%至80%,成為漫威作品以來上映第2周跌幅最大的一次。