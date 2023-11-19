薛之謙病倒遭仔仔周圍唱　網友驚呼：竟然有兒子？

內地歌手薛之謙早前忙於巡唱工作，不過期間曾因病扁桃體發炎及高燒而取消成都站演出，當時他堅持以便服站台，聲淚俱下當面向台下觀眾說抱歉！近日他於節目《火星情報局》內重提生病一事，竟主動罕有地提及兒子「小雪糕」謂：「有次演唱會開始前突然生病，兒子得知後一邊開玩笑地到處說爸爸『BBQ』了，一邊又貼心的要研究『不死糖』給我吃，太暖心了！」而「#薛之謙竟然有兒子了」隨即登上熱搜，引起網民熱烈討論。

然而事實上薛之謙從未刻意隱瞞自己當爸的事實，早於囝囝出世時他與太太高磊鑫都發過一家三口的「手指照」晒溫馨，而二人的戀愛故事相當曲折，恍如一部虐心的戀愛偶像劇。

據悉二人於2012年结婚，3年後薛之謙宣布離婚兼淨身出戶！由於高磊鑫承諾過只要前夫走紅，她定去看對方的一場演唱會，終於在2017年上海演唱會，薛之謙高調向高磊鑫表白：「儘管她沒有聯絡過我，但我覺得她應該來了。」於是拿起結他唱出屬於他們的《安河橋》，未幾他們宣布復合，及後更當上孩子的父母，不少網民得悉「真相」後都紛紛大表羨慕，兼向這段凄美愛情送上祝福。