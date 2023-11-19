超現實主義美少女　荒誕迷人的魔幻世界

來自俄羅斯模特兒兼藝術家的Ellen Sheidlina，擁有甜美的美少女外貌，在社交平台上坐擁逾437萬名追隨者，但她的知名度並不是來自於其精緻的美貌，而是她的怪誕迷幻作品，令人不知不覺便陷入她的超現實且夢幻的世界。

Sheidlina從小就開始學習攝影、畫畫及雕塑，由古典藝術到超現實作品，漸漸創作出個人風格，她在17歲時離開家人，和當時的男朋友搬到聖彼得堡展開新生活，期間兩人到二手店採購衣服，發展網店事業。在拍攝的過程中，Sheidlina慢慢找到自己在藝術攝影的興趣，隨後開設社交平台分享自己的作品。她在作品中加入很多超現實主義的獨特攝影美學，再配合數碼藝術、時尚及化妝等元素，並以自己為拍攝對象，經常將自己化為魔幻世界的主角，例如蒲公英、黃色小鴨、餐具及外星人等等，甚至將自己變為一張梳化，給人無限遐想，留下深刻印象。

Sheidlina的作品與她本人一樣，不只是虛有其表，作品中隱含不少社會時弊、社交平台的危險及性別角色等概念，反映時下人們對生存的焦慮。她的作品永遠會為大家帶來驚喜，更曾經與不少大品牌合作，不禁令人期待她下一次的作品。