在餐廳用餐,除了環境舒適和食物美味外,播放音樂也可提升食欲和品味體驗。近日有新餐廳開業,以音樂為主導,不但置有海量的黑膠唱片,還請來專人整理歌單,加上多款美食和美酒,讓大家在用餐時,完全沉醉在悠然的樂韻之中。

高級音響配黑膠

無論潮流點變,經典始終永恒不變。在音樂世界裏,黑膠唱片佔有重要地位,銅鑼灣新開的音樂餐廳Mercury Recalls by Lost Stars,以黑膠唱片作主題,希望為一眾音樂愛好者提供多元化的服務。餐廳牆上和架上置有大量黑膠唱片,其中一幅牆由搖滾樂隊Pink Floyd的唱片組成,唱片是店主從不同地區及長時間搜集而來,其中一張《Wish You Were Here》更產自70年代的蘇聯,彌足珍貴。

用餐區正中央設有打碟區,內有兩部唱盤,配備高質喇叭和低音箱,讓黑膠唱片聲音保持原汁原味,令人聽出耳油。為了讓客人有更佳享受,餐廳特別請來資深音樂會監製康家俊擔任客席唱片騎師,與客人分享美妙樂章。餐廳也會定期邀請本地音樂人來分享原創作品,希望以音樂連繫社區。

大家可邊品嘗優質西餐,邊細意聆聽音樂。啖啖肉的手工芝士烤雞卷,加入帕爾馬火腿和忌廉芝士等製作,先蒸後焗,外皮香脆又能保持肉質嫩滑。經低溫慢焗的美式香烤豬肋骨,肉嫩惹味,兩款菜式配黑松露薯條和啤酒享用,可謂最佳配搭。另一道慢煮法國鴨腿,油泡過的鴨腿經高溫烤焗,配清新無花果沙律,剛好平衡了鴨腿的膩。

想來點簡單的美食,一道煙熏三文魚班尼迪蛋英式鬆餅,切開流心的蛋汁,和其他食材拌勻吃,加倍美味。主食的話,推介軟殼蟹卡邦尼扁意粉和深海紅蟹肉明太子卡邦尼扁意粉,前者是鹹香的意大利煙熏腩肉Pancetta配越南軟殼蟹,口感豐富。後者則以紅蟹加蜆湯烹調,再配日本蟹籽,鮮味滿滿。吃過飯後,來一杯盧旺達品豆沖泡的咖啡,又或品嘗以伯爵茶或白玫瑰花茶的自家製茶酒調配的特色雞尾酒,聽住音樂,度過一個愉快的晚上。

黑膠碟藏量過萬

經典的黑膠唱片相當珍貴,部分更一碟難求。西營盤一個音樂主題餐廳Melody內裏有過萬隻黑膠唱片,當中不乏罕見初版碟,如1969年推出的初版《Led Zeppelin II》,當年因受到聽眾投訴低音太大聲而回收,現時坊間難尋。另外,1967年由Andy Warhol負責大碟封面的《The Velvet Underground & Nico》和1972年推出的《Ege Bamyasi》,同樣是珍藏,每隻價值由1,000至9,000美金。店內的音樂選單由曾於倫敦、東京和柏林等著名夜店打碟的Johnny Hiller負責,為客人送上最佳的聽覺娛樂。

餐廳劃分了5個獨立房間區域,酒吧休息室由晚餐至深夜時段有DJ打碟,酒單除經典和時令配搭外,還有自家研發的出品。以青瓜龍舌蘭和黃椒甜酒等調配的Yellow Pepper Margatita,相當搶眼啱打卡。用香水拔蘭地和法國餐前酒等調和的Rhubarb Sour,作開胃餐前酒最好不過。移師至廚房或用餐室,享用由行政總廚Jamie Draper打造的現代歐洲菜,開胃小菜有香烤牛骨髓配印度薄餅、蒜頭紅辣椒牛油燒軟殼蝦和特色的炸豬頭肉凍,讓香濃的口感打開味蕾。

主菜方面,首選富炭香的燒烤美食。烤香的法國春雞配加入煙熏蒜頭牛油的羊肚菌和烤過的蔬菜,菌香肉嫩。肥美羊腿和加入多款香料的雞湯慢煮,配香滑的牛油薯蓉和甘筍,啖啖肉最美味。海鮮的話,可選擇鹹香的味噌海鱸魚配蜆,魚肉配燒至焦香的大葱和無忌廉粟米蓉,滑溜無比。另一道牛至蒜泥飯釀原隻魷魚,魷魚圈內是分量十足的米飯,連大胃王都一樣飽足。餐廳現正打造私隱度高的音樂室,日後享用完餐廳美食的客人,可稍移玉步,來到有高級音響和隔音設備的音樂室,又或到花園室和三五知已感受精彩的音樂,享受生活。