在餐廳用餐，除了環境舒適和食物美味外，播放音樂也可提升食欲和品味體驗。近日有新餐廳開業，以音樂為主導，不但置有海量的黑膠唱片，還請來專人整理歌單，加上多款美食和美酒，讓大家在用餐時，完全沉醉在悠然的樂韻之中。

高級音響配黑膠

無論潮流點變，經典始終永恒不變。在音樂世界裏，黑膠唱片佔有重要地位，銅鑼灣新開的音樂餐廳Mercury Recalls by Lost Stars，以黑膠唱片作主題，希望為一眾音樂愛好者提供多元化的服務。餐廳牆上和架上置有大量黑膠唱片，其中一幅牆由搖滾樂隊Pink Floyd的唱片組成，唱片是店主從不同地區及長時間搜集而來，其中一張《Wish You Were Here》更產自70年代的蘇聯，彌足珍貴。

用餐區正中央設有打碟區，內有兩部唱盤，配備高質喇叭和低音箱，讓黑膠唱片聲音保持原汁原味，令人聽出耳油。為了讓客人有更佳享受，餐廳特別請來資深音樂會監製康家俊擔任客席唱片騎師，與客人分享美妙樂章。餐廳也會定期邀請本地音樂人來分享原創作品，希望以音樂連繫社區。

大家可邊品嘗優質西餐，邊細意聆聽音樂。啖啖肉的手工芝士烤雞卷，加入帕爾馬火腿和忌廉芝士等製作，先蒸後焗，外皮香脆又能保持肉質嫩滑。經低溫慢焗的美式香烤豬肋骨，肉嫩惹味，兩款菜式配黑松露薯條和啤酒享用，可謂最佳配搭。另一道慢煮法國鴨腿，油泡過的鴨腿經高溫烤焗，配清新無花果沙律，剛好平衡了鴨腿的膩。

想來點簡單的美食，一道煙熏三文魚班尼迪蛋英式鬆餅，切開流心的蛋汁，和其他食材拌勻吃，加倍美味。主食的話，推介軟殼蟹卡邦尼扁意粉和深海紅蟹肉明太子卡邦尼扁意粉，前者是鹹香的意大利煙熏腩肉Pancetta配越南軟殼蟹，口感豐富。後者則以紅蟹加蜆湯烹調，再配日本蟹籽，鮮味滿滿。吃過飯後，來一杯盧旺達品豆沖泡的咖啡，又或品嘗以伯爵茶或白玫瑰花茶的自家製茶酒調配的特色雞尾酒，聽住音樂，度過一個愉快的晚上。

黑膠碟藏量過萬

經典的黑膠唱片相當珍貴，部分更一碟難求。西營盤一個音樂主題餐廳Melody內裏有過萬隻黑膠唱片，當中不乏罕見初版碟，如1969年推出的初版《Led Zeppelin II》，當年因受到聽眾投訴低音太大聲而回收，現時坊間難尋。另外，1967年由Andy Warhol負責大碟封面的《The Velvet Underground & Nico》和1972年推出的《Ege Bamyasi》，同樣是珍藏，每隻價值由1,000至9,000美金。店內的音樂選單由曾於倫敦、東京和柏林等著名夜店打碟的Johnny Hiller負責，為客人送上最佳的聽覺娛樂。

餐廳劃分了5個獨立房間區域，酒吧休息室由晚餐至深夜時段有DJ打碟，酒單除經典和時令配搭外，還有自家研發的出品。以青瓜龍舌蘭和黃椒甜酒等調配的Yellow Pepper Margatita，相當搶眼啱打卡。用香水拔蘭地和法國餐前酒等調和的Rhubarb Sour，作開胃餐前酒最好不過。移師至廚房或用餐室，享用由行政總廚Jamie Draper打造的現代歐洲菜，開胃小菜有香烤牛骨髓配印度薄餅、蒜頭紅辣椒牛油燒軟殼蝦和特色的炸豬頭肉凍，讓香濃的口感打開味蕾。

主菜方面，首選富炭香的燒烤美食。烤香的法國春雞配加入煙熏蒜頭牛油的羊肚菌和烤過的蔬菜，菌香肉嫩。肥美羊腿和加入多款香料的雞湯慢煮，配香滑的牛油薯蓉和甘筍，啖啖肉最美味。海鮮的話，可選擇鹹香的味噌海鱸魚配蜆，魚肉配燒至焦香的大葱和無忌廉粟米蓉，滑溜無比。另一道牛至蒜泥飯釀原隻魷魚，魷魚圈內是分量十足的米飯，連大胃王都一樣飽足。餐廳現正打造私隱度高的音樂室，日後享用完餐廳美食的客人，可稍移玉步，來到有高級音響和隔音設備的音樂室，又或到花園室和三五知已感受精彩的音樂，享受生活。