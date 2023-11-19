CRAVITY開騷前狂擦美食！刑準獲粉絲提早慶生

韓國男團CRAVITY昨晚（18日）在澳門舉行《2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR 'MASTERPIECE' in MACAU》演唱會，是他們出道3年來首個世界巡唱的尾站。

演唱會準時在晚上7點開始，9子以一身紅色造型登場，隨即以《Get Lifted》一曲揭開序幕，唱出《Baddie》和《My Turn》後，他們跟粉絲打招呼，並用普通話作自我介紹。他們又分享前一日抵埗後的行程，珉熙自爆和性珉及廷謨去了吃火鍋，大讚火鍋很好吃，隊長世琳則與Allen一起去了附近的酒店觀光，更吃了點心，最喜歡吃叉燒包，太榮就說：「我和刑準本來想去挑戰笨豬跳，但最後因為太睏而沒有去。」而刑準指最難忘是蛋撻：「真的是外酥內軟，很好吃！」

而他們除了演繹《Gas Pedal》、《Maybe Baby》、《Boggie Woogie》及《PARTY ROCK》等巡唱的曲目之外，又唱出今年9月推出的新歌《Ready or Not》，令粉絲十分驚喜。

在Encore環節，他們唱出《A to Z》，期間太榮、珉熙、宇璸及元進等成員走落台跟粉絲近距離互動，影大合照時，粉絲為將於11月30日過21歲生日的刑準送上生日蛋糕，全場粉絲合唱生日歌，令他十分感動。

9子在完場前逐一分享感受，其中廷謨特別用普通話說：「我今天好開心，我真的真的很想你們，感謝你們，所有我的想念我會保存在我的眼睛裏帶走，感謝你們一直支持我們，愛你們！」刑準則感謝大家為他準備的驚喜，知道天氣正在轉涼，叮囑大家要小心感冒：「大家生病的話我會心痛。」Allen跟全場粉絲合唱電影《那些年，我們一起追的女孩》的主題曲《那些年》，約定會再來跟大家見面。