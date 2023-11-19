李幸倪想入「我最喜愛」5強　講明勁敵就係自己

藝人林奕匡、李幸倪（Gin Lee)和廖子妤（Fish）今日（19日）到商場出席電影《魔髮精靈：夾BAND天團》 (Trolls BandTogether)屬系列全新第三集的首映禮，本地粵配版配音除了繼續由上兩集的Gin Lee和林奕匡聲演角色「寶寶」和「阿班」外，更請來Fish 聲演寶寶姐姐一角。

與Gin Lee同樣來自馬來西亞的Fish是首次接配音工作，稱只用了一天時間便完成配音，言很有新鮮感：「今次可能係導演特別安排，搵有一樣口音又係同鄉嘅我，聲演Gin Lee姐姐嘅角色。（有冇上癮？）有呀！希望下次配唔好咁多對白，多啲擬聲詞，嘻嘻哈哈嘅角色。」Fish又指今次是與Gin Lee分開配音，二人並冇直接合作，但Fish有聽Gin Lee的配音，並大讚Gin Lee專業：「佢一配音，口音就冇晒。」

談及叱咤音樂流行榜Gin Lee成功打入「我最喜愛」十強，她指很開心，多謝大家支持，問到有否信心再打入五強？Gin Lee說：「如果入到5強我會再開心啲，所以希望大家幫幫手。（勁敵？）勁敵係自己，做好自己本分。」而提到由《全民造星IV》出身的何洛瑤（Sica）打入十強，Gin Lee表示驚喜，認為這是樂壇多元化的現象，很多年輕歌手都能夠突圍而出。而提到尹光入圍我最喜愛男歌手，同樣作為歌手的林奕匡都指覺得開心，認為尹光入圍能夠製造話題性：「最緊要大家參與，Enjoy過程。」

Gin Lee又稱讚Fish對音樂很熟悉：「每首歌唔使播放1秒就會知道歌名，好犀利。」而在旁的Fish則回應：「我想嚟破壞樂壇，我唔包唱得好聽，但我可以試吓再唱得難聽啲。」