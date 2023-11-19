可宜肚凸凸宣布佗仔4個月：朋友話我醜樣咗！

歌手許靖韻和可宜今日（19日）到沙田馬場出席活動，擔任司儀的可宜穿起貼身裙，明顯肚凸凸，她與老公婚後一直心急造人，終於迎來首個愛情結晶品，直認已懷4個月身孕：「原本想畀老公驚喜，唔講BB性別，點知嗰日檢查被醫生踢爆了，今胎係仔，老公知道咗開心過我。」她指朋友都估到她佗仔，講笑：「朋友話我醜樣咗，一定係仔。」不過仔仔好乖，佗B時沒有妊娠反應，吃得睡得，已重了3KG。笑言BB很旺她，但電視台工作會停一停，只會接較輕鬆的司儀工作，並收起高跟鞋，只會穿矮踭鞋工作。

許靖韻自爆近日壓力很大，因為剛購買了人生第二層樓，表示要默默工作減輕供樓負擔，她透露是次購下公司樓花樓盤，預計2025年入伙，她說：「本身冇諗住買，睇樓覺得好實用，作為投資有啲心動，印花稅又減半，扑槌時都冇同媽媽商量，好急，媽媽都係睇到報道先知。」

她稱第一個長沙灣物業4年前購下，今次是位於香港仔的一房單位，花費500多萬元，笑言今次有點進步。她表示會將兩層樓作投資用，因為若自住她喜歡較寬躺的3房單位，以擺放大量衣服鞋襪，若買樓自住，就要再努力多幾年了。問她投資叻過唱歌？她直言希望學懂投資，看見好多前輩投資有道，希望可用唱歌事業換取投資機會。提到工作，繼上月在佛山開個唱，之後隨陳慧嫻和泳兒到美國登台，她正計劃下年到不同地方開騷，包括香港，始終香港是自己成長的地方。