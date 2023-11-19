被李克勤追問戀事　炎明熹感情狀況曝光

歌手李克勤、炎明熹（Gigi）、許靖韻、陳宗澤，今日（19日）現身中銀香港賽馬日《Leap into the Future躍動未來音樂會》，久未在港演出的李克勤，表示近半年來舟車勞動四出表演，單是11月走訪多個城市，香港是第6站，自言今次在港演出最開心，因為見到好多好朋友，透露明天又要起程往美國開騷，聖誕前都會再飛5、6個地方不停唱，至聖誕才真正休息陪伴家人，笑言在屋企地位最低微，會等候家人發落安排節目。提到老婆盧淑儀早前50歲生日，被網民激讚保養得宜，擁天然少女肌膚，克勤說：「佢生日，大家畀面。」表示同老婆撐枱腳慶祝，但不肯透露送了甚麼生日禮物冧妻。

提到炎明熹處女騷延期，克勤表示Gigi開騷前有邀請他睇騷，亦有關心她何時補場，建議可以找個大些場地多開幾場騷。他大讚Gigi有無限可能性：「每次見面都覺得佢長大、脫變和有進步，不變嘅係佢好得意又可愛，希望TVB能繼續錫住她。（見到Gigi咁可愛，想追番個女？）我年紀大喇！大仔都16歲，所以同Gigi合唱情歌都會滴汗，不過我喺台上係一位演員，但拖手就可免則免喇，希望下次同佢合唱勵志歌。」他說沒有介紹兒子給Gigi認識，但原來他有關心Gigi的少女心事，自爆在《聲生不息》時，有問過她戀事：「佢話暫時唔會拍拖，佢都冇時間。」

Gigi連續兩天、48小時內旋風式出席4個活動，工作相當忙碌，她表示好喜歡這種忙碌感覺，試過全日放空在家，會覺得無所事事：「所以我係好鍾意忙完休息嘅感覺，唔返工嗰種休息好似冇咁珍貴，就好似好耐冇食飯，然後食一碗簡單嘅飯覺得好幸福。」她今日與「聲夢奶爸」李克勤再次同場，兩人合唱《合久必婚》，自言以前同李生合唱會感壓力，在克勤一路帶領住，令她好放心，有好熟識的感覺。問她有否介紹自己首《Only for Me》給克勤聽？她表示克勤有看她另一個表演，應該有聽過新歌。早前她的處女騷受颱風影響尾場宣告延期，大可向克勤分享自己演唱會延期的經驗，她指克勤不用向她索經驗，笑言：「颱風真係有超能力。」她透露月底開始閉關準備12月應付大學考試。她表示聖誕假計劃回汕尾家鄉，未出發先興奮的她，表示每次返家鄉都會帶好多美食回港，讓她時刻都感受到家鄉味道。她亦準備做聖誕老人，帶大量糖果零食、衣服和首飾給弟妹，希望做好大家姐角色，先俘虜弟妹的胃。