台慶史上第二人！何沛珈真空冇着底褲　郭珮文倒奶負荷過重險仆

無綫台慶，一眾小花和港姐行紅地氈，當中最出位一定是何沛珈，其黑色晚裝看似平平無奇，側睇長裙大玩透視，由大髀透落腳眼，更見她似疑沒有穿底褲，與當年馮盈盈冇着Under有得揮，成無綫史上第二人！至於「港姐大騎樓」郭珮文亦沒有令人失望，倒奶賣大包，超堅，但她入場時險仆。上屆港姐冠軍林鈺洧與友誼小姐邢慧敏都齊齊谷胸。然而，無綫咪神胡美貽卻反高潮封胸示人，令人大跌眼鏡。

黃嘉雯身穿黑色低胸晚裝，加上腰側鏤空及高衩剪裁，性感吸睛。至於向來胸猛的余思霆不甘示弱，身上的白色高衩晚裝，胸口中央位置以S形鏤空剪裁，把其妙曼身段表露無遺。

另外，麥美恩與周奕瑋手拖手跳住出場好活潑，並高舉拖實的雙手，麥美恩將對方轉向後面，大晒周奕瑋西裝後面的心形剪裁，兩人恍如跳探戈，實行另類搶鏡。

何沛珈受訪時表示：「之前我多數着露肩、露鎖骨嘅婚紗款式晚裝，今次就新嘗試，行型格、優雅啲，因為條裙太貼身，唔可以打底，我都連底褲都冇着，係真空上陣，又怕走光，所以同造型師溝通完，就拎條裙返屋企家試，我行咗9萬7千幾步，試過冇走光先放心，走光會好失禮嘛。」問她可感到涼快？她則謂自練跑後，身體強健不少，加上今晚天氣好未算太清涼，所以不覺凍，又指另準備了芭比及主持裝，玩另類性感。

郭珮文接受訪問時稱服裝是自己的，已做足打底及安全措施，問到是否想騷最強Body？她否認：「唔係，因為好鍾意呢隻顏色。（你行紅地氈時險仆。）因為條裙好長，未習慣，第一次參加台慶心情緊張，冇扭親。」另外，提到應屆港姐在社交網上載的合照中均未見冠軍莊子璇，問是否對方不太合群﹖她澄清：「唔係，因為佢今年做司儀，好多時間唔係同我哋一齊綵排，我同佢有傾偈，大家冇不和，一齊選港姐咁耐。」

應屆港姐冠軍莊子璇今年擔任台慶騷司儀，她指自己心情非常緊張：「前一晚綵排口都震埋，但我同自己講，上得台就唔好怯，怯就一世！」實行用張家輝電影經典金句來勉勵自己，子璇還指不少前輩有幫她，好似馮盈盈叫她說話要慢一點，由於自己是新人，所以會背熟稿，問她會否都想好似其他女藝人舨般表演？她笑言：「好在唔使，可以練少啲，佢哋跳舞好辛苦。（應屆港姐綵排影相甫網，唔見你一齊影？）因為我唔使排舞，所以無一齊影相，我哋嘅感情好好，見面都有傾偈，我都有車鄧凱文返屋企。（咁同季軍王敏慈感情怎樣？）OK，頭先見面都有打招呼。」