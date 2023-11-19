EX30純電小型SUV攻港

最近香港市場的細價細碼電動車選擇又+1，指的就是日前抵港的富豪(Volvo)全新EX30 純電動小型SUV。「一換一」售價30餘萬，首批預計最快明年1月可交付。隨着全新EX30的到來，Volvo Cars Hong Kong更成為全港首個全線車系轉為純電車款的傳統汽車品牌，正式踏入100%純電新紀元。

承襲了品牌北歐極簡設計風格的全新EX30，建基於吉利SEA電動車平台架構，車型小巧，車長僅4,233mm，至於軸距就有2,650mm。率先輸港乃是後驅Extended Range型號，一具電馬達置於後軸，最大馬力及扭力輸出分別達272hp及343Nm，0-100km/h 5.3秒，極速180km/h。車載69kWh NMC電池組，根據WLTP標準，續航力476km，耗電量僅16.9kWh/100km。支援達153kW DC直流快速充電，由10%充至80%僅需28分鐘。若以11kW AC交流電中速充電，8小時內可充滿。

雖然乘坐空間僅屬一般，但隨車標準配備卻不輸同級。活動中亮相的是頂級版本(另有提供標準版選擇)，雙色車身、19吋合金輪圈、LED頭燈、玻璃天幕頂、電動連記憶前座椅、輸出達1,040W的Harman Kardon soundbar式高級音響系統、支援Apple CarPlay的12.3吋中央觸控屏幕、360度泊車影像及一系列駕駛安全輔助系統等有齊。

同場現身的還有剛在全球發表不到兩星期的EM90純電動6座位豪華MPV(左軚版)，據悉此車在港展出後便會到廣州車展亮相。Volvo全新EM90可說是吉利集團旗下另一豪華電動車品牌極氪(Zeekr) 009車型的兄弟車，事關他們的底盤、傳動系統及氣壓懸掛等都是共用，只是外觀和內裝設計上不同。車載一具後軸電馬達及116kWh鋰電池組，最大馬力約268hp(200kW)，0-100km/h加速8.3秒完成，續航力738km(CLTC)。雖然左軚版已率先在內地開放預售及計劃在明年3月交付，至於輸港的右軚版暫未有時間表。