「靚到癲」女星排行榜出壚　影后小花視后榜上有名

香港娛樂圈人才輩出，美女如雲青出於藍，後起之秀多不勝數。近日，網上有網民以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題開帖，吸引了大批網民討論，並留言支持自己心目中最美女星。經統計過後，「靚到癲」十大女星出爐，當中包括有影后、視后、女團成員、星二代等，位位實致名歸。當中不乏90後、00後的生力軍。從此可見娛樂圈美女人選已經大執位，獲得第一名的女星獲得近千人支持。

第十位是「文青女神」袁澧林，她形象健康清純深受網民喜愛。第九位是「星二代」林愷鈴，雖然近期傳出緋聞但無損形象。第八位是港姐亞軍蔡思貝，可謂實致名歸。第七位是出道靚到現在的女星朱茵，無人置疑。第六位則是女子組合Super Girls成員陳穎欣，絕對當之無愧。第五位是三子之母張栢芝，美貌大家有目共睹。第四位是無綫視后李佳芯，愈戰愈勇榜上有名。

第三位令人喜出望外，是女子組合第COLLAR成員蘇雅琳Ivy So，脫穎而出美貌獲得肯定。第二位則是歌手雲浩影，形象鮮明深受觀眾喜愛。至於第一位是人見人愛的鍾欣潼，無懼雖身形爭議，無損美貌質素獲得外界認同。