台慶︱郭柏妍空中瑜伽倒奶　背心移位惹走光疑雲

無綫《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於將軍澳電視城一廠舉行，歷屆港姐負責 4個環節，其中，郭柏妍獲安排Solo表演空中瑜伽，她在半空做出多個高難度瑜伽動作，期間單膊背心疑走位，令她要分心拉衫，更一度疑似露乳貼邊，相當牙煙！她於台上受訪指自己練習了幾日，之後覺得「講錯嘢」改口：「都練習咗幾多日，最緊要大家睇得開心，好開心同大家一齊跳，好多謝有咁嘅機會，希望下次再有機會挑戰新嘢啦。」事後，無綫高層樂易玲有上前為郭柏妍打氣，送上安慰。

郭柏妍受訪時堅稱已做足安全措施，並強調沒有走光：「我有黐乳貼，大家放心。（你喺台上扯衫喎！）當時係有啲擔心，但我都做足措施，冇事。」問到是否瑜伽繩勾住表演服所致？她支吾以對：「我仲未睇番電視條片，啱啱台上落返嚟，應該就冇事嘅，因為做足安全措施。（疑似露點定露乳貼？）我做足安全措施，係冇事，就算係露都係露乳貼。（咁點解台上不斷扯衫？）本身右邊受傷同貼咗膠布，所以手拉住條繩，驚整到個傷口。」

之後到抽台慶大利是，其中獲黃智雯抽中利是的朱晨麗，遲遲未有出現，眾司儀特登拖慢來數三聲，都見不到她，正當黃智雯再抽時，朱晨麗即上氣不接下氣趕到，司儀亦指對方因裙長才來不及出現，最後照比利是。

而由28對螢幕CP陳豪、張曦雯、馬國明、劉佩玥等出場，之後就有一連串表演，而江嘉敏、林鈺洧、梁超怡等則跳舞，何沛珈、陳懿德以及廖倬誼等則表演Barbie Show，何廣沛、孔德賢拿着激光劍武打，陳慧嫻獻唱《跳舞街》群星伴舞，雖然眾人都非常落力，但出來效果都好像略欠氣氛，而第一部分1台慶大利是抽獎，則由梁晶晶、李啟傑等贏得，每位抽到大利是的藝人都要講恭賀說話，梁晶晶勁食螺絲，並謂：「大家進一步發展。」好像有點驚青。一班司儀表現四平八穩，反而阿叻，老貓燒鬚，到他說話時，Dead air咗一下。不過，最尾都算淡定，扮若無奇事講番

藝人王祖藍曾於無綫節目巡禮中曾扮林作被指激似，就連林作本人事後都話好似，祖藍之前表示今次台慶表演都是「炒冷飯」，而他今晚果然再次扮「淋作」，而陳嘉佳與「群姐」則分別扮裕美及「淋媽媽」，造型搞笑，嘉佳更上演當日裕美送飯盒情境，祖藍更唱出「裕美，我愛你一世完美」，與嘉佳貼身跳舞扮咀，相當搞笑。

另外，原來李思捷不單止扮四大天王及蔡楓華犀利，就連扮「拜金」都好鬼似，思捷又唱又跳：「生B收咗兩雞，For我老婆and for me.....」，成為全晚最搞笑的表演，就連坐在台上的陳豪、劉佩玥及高海寧都笑到標眼水。