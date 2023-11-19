COLLAR羨慕MIRROR合體拍電影　隔空關心So Ching

女團COLLAR全員今晚（19日）出席活動。她們指今次是事隔半年，再一次在台上勁歌熱舞，與觀眾見面，更是首次在現場獻唱新歌《Speak Love》感到十分開心，希望接下來可以有更多的表演。

談到叱咤流行音樂榜，COLLAR成功打入十強我最喜歡的組合，她們都稱很開心，多謝大家的支持與投票，問到有沒有信心接下來殺入五強？她們都指有信心，隊長Gao更稱現在每逢見人都會檢查一下他們手機有沒有投票。而同屬一間公司的男團MIRROR最近全員開拍新電影《12怪盜》，COLLAR她們都稱自己對於全員一起拍電影感興趣，並笑指希望電影名為《七公主》，拍攝以愛情為主題的故事。其中Winka和Ivy則希望能全員一起舉辦更多現場表演。

另外，COLLAR前成員兼舞蹈員李啟言（阿Mo)女友蘇芷晴 （So Ching）近日在社交網轉發有關舞蹈員為舞館求情的報道，並留言打下21個問號及「精彩」2字，狀似生氣，問到大家有沒有關心So Ching？Marf說：「我哋呢段時間都比較忙，所以一直都有留意代禱信，我哋一開始都討論咗想比空間，會繼續保持關注佢嘅社交平台，隔空支持，我哋真係分唔到身做其他嘢（有冇同佢傾吓電話？）我哋隊員之間都冇乜傾電話。」亦表示大家對阿Mo的的身體恢復進展良好而感到開心。

COLLAR亦預告將於下星期推出全新的團歌，而Marf和Winka亦透露即將會推出個人單曲。