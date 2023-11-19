橋本光 高才露「峰」芒

家陣香港求才若渴，好需要引入高才嚟振興經濟，而講起「高才」，日本寫真界都有唔少，好似今日為大家介紹嘅橋本光，曾經係一位讀法律嘅高材生，唔止有條深長嘅事業線，仲有個優質股添！

胸脹躉又圓

喺日本寫真界，「橋本」呢個姓氏可謂人強馬壯，既有「寫真界黑鑽石」橋本梨菜，又有「送外賣千金」橋本萌花，當然唔可以數漏今年25歲嘅橋本光。喺2020年以課餘形式擔任寫真女優嘅光妹，初出道時，個樣清清純純，成個鄰家女孩咁款，而隨住入行日子耐咗，加埋化妝技巧嘅改進，顏值嘅艷麗程度與日俱增，可謂別有一番風味。講到身材，光妹一樣有進化，心口對F奶望落好似愈嚟愈脹，睇頭十足，仲有個圓潤肉厚嘅屁股，絕對係愛股人士心目中嘅優質美尻！

露點成話題

講起高才，橋本光嘅學歷唔錯，曾經係一位修讀大學法津系嘅高材生，本嚟諗住做公務員或律師，但後來覺得做明星更加啱自己，所以喺畢業之後，全情投入寫真女優行業。查實光妹真係好啱食呢行飯，事關佢無論拍寫真抑或出席攝影活動，總係着得好暴露，仲試過喺鏡頭前露點添！話說，光妹當日透過互聯網接受一個綜藝節目嘅訪問，喺佢打算除低外套時，未有察覺身上件泳衣移咗位，搞到右胸嘅乳點走光，嚇到主持人彈起！不過，光妹一向鍾意露體，所以呢次意外冇對佢產生任何困擾，反而令佢成為話題，人氣更高！