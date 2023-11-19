李佳芯玩轉京都　入住和尚家庭揭最真實一面

由李佳芯（Ali）與周吉佩（吉吉）主持的無綫綜藝節目《日本18種住法》正在熱播中，明晚一集主題是「守護」，原來日本因人口老化及鄉郊地區人口凋零等問題，近期出現不少荒廢老屋，當地政府為了吸引更多外來人入住，將老屋以超低價錢、甚至免費租出或賣出，結果吸引熱愛日本文化的外國人入住，而吉吉曾走訪四國的愛媛，探訪一對來自溫哥華的情侶以及一位來自紐約的女生。

來自溫哥華的Mika及Jesse兩年前以3萬日圓（約1,553港元）租入單位，屋主後來退回1萬日圓（約517港元），以感謝他們幫忙清走家中雜物。回想入住時屋子已荒廢了7年，二人卻未有被惡劣的環境嚇怕，更落手落腳翻新屋，採訪期間吉吉化身裝修工人幫忙，更首次嘗試劈柴。至於來自紐約的Bethany，本想到日本體驗鄉下生活，卻意外地找到終生伴侶，之後便與老公穩居在深山老屋，村內老人被Bethany的真誠打動將她視作家人，吉吉在他們家中留宿一晚，需要不斷捉蟋蟀及拍蚊，大嘆難以適應。

另外，Ali到兵庫縣的丹波篠山城下町，參觀以活化古鎮為目的的酒店集團如何還原古老建築，吸引遊客與當地人入住，為小鎮重拾生氣，穿上和服的Ali相當吸睛。她同時亦走訪京都著名的本能寺，入住和尚家庭，原來日本的和尚與常人無異，可以組織家庭兼食肉飲酒。Ali入住本能寺執事長佐藤先生的家，當年佐藤對太太一見鍾情，婚後育有一子，Ali有感而發：「我睇到和尚最真實、放鬆嘅一面，一個喺寺院建立，充滿歡樂嘅家。」