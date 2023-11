情侶之間熱情共舞,心跳加速,又有肢體接觸,好易被慾火焫到要除衫!查實喺情色世界入面,同「舞(Dance)」有關嘅話題同影片都好有啟發性,不妨一齊研究吓!

Dancing with Myself自得其樂

聞歌起舞呢啲咁即興嘅舉動,唔一定要有舞伴,一個人跳舞都可以好過癮,同樣地,當性慾高漲時,也可以「Dancing with Myself」,呢度所指嘅唔係獨舞,而係自娛咁解。講起自娛,大家有冇聽過「國際自娛日」?英文叫「National Masturbation Day」或「International Masturbation Day」,話說美國外科醫生Joycelyn Elders曾向美國前總統克林頓提議,將自娛無害且安全納入性教育課程,結果飽受輿論壓力而被迫辭職,當時唔少性商店為表支持,索性將5月14日定為國際自娛日,到咗2013年更將每年嘅5月定為國際自娛月。

Ballet Dance一舉三得

芭蕾舞係一種動人嘅舞蹈,但見到英文「Ballet Dance」或「Ballet Dancer」,咪想當然以為同芭蕾舞有關,皆因兩者亦係一招性愛體位嘅稱呼,玩法同我哋所謂嘅「金雞獨立」一樣,男女雙方面對面站立,女方抬起一邊膝頭畀男方托住,就可以進行活塞運動。性學家話呢個動作令雙方可以觀察到伴侶嘅神情同反應,如果喺交鋒過程中加埋震蛋等情趣玩具,能有效提升快感,仲可以鍛煉埋核心肌肉力量,可謂一舉三得。

《This Ain't Dancing With The Stars XXX》惡搞名作

四仔界有唔少惡搞之作,而由Hustler喺2010年推出嘅《This Ain't Dancing With The Stars XXX》,好明顯係舞蹈真人騷《Dancing with the Stars》嘅惡搞版,而且請嚟四仔名導Stuart Canterbury執導,兼且搵咗當年炙手可熱嘅脫星Dylan Ryder、Cody Love同Kiara Diane參演,製作都算認真。內容方面,明抄原作,分別在於一班脫星唔係同男士跳舞,而喺同對方喺床上曳曳。由於呢套四仔夠晒話題性,唔止銷量勁,仲喺四仔頒獎禮上獲得多項提名。

同場加映:Dancer女優稻場流花

日本AV界可以話係臥虎藏龍,主婦、OL、護士、大學生……乜嘢背景嘅女優都有,當然唔少得Dancer喇!2019年以E-BODY專屬女優身份出道嘅稻場流花,當年喺處女作《大型新人E-BODY專屬Debut》入面嘅訪問環節,就聲稱自己係跳舞出身,仲即席表演,跳得好唔好就見仁見智,但佢嗰對37H喺鏡頭前彈吓彈吓,確實相當誘人!順帶一提,阿妹喺舊年10月宣布引退,但其實似暫別多一啲,事關佢喺今年5月就復出,狀態同床技仲好過之前添!