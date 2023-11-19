佘詩曼職場開戰　硝煙滾滾

無綫台慶劇《新聞女王》將於明晚（20日）在翡翠台首播，視后佘詩曼強勢回巢拍劇，飾演霸氣新聞主播，總監製鍾澍佳和監製關文深大爆阿佘因緊張而「硬晒軚」的趣事；至於陳山聰雖然只是客串數天，但其角色卻比拍《隱形戰隊》還要辛苦。

此劇的故事藍本誕生於十多年前，鍾澍佳於2021年重返無綫不久，在一個聖誕派對中巧遇阿佘，即邀請對方演繹主播一角，阿佘看過劇本後十分喜歡。鍾澍佳表示：「個劇本係為阿佘度身訂造，我話如果你唔做，我就唔開，因為我諗唔到有邊個演呢個角色會有呢種感覺。」關文深亦附和：「阿佘嘅霸氣係首選，同拍《火舞黃沙》時嘅佢改變好大。」

阿佘為演好角色下了不少工夫，鍾澍佳坦言看似簡單的角色，往往最難掌控：「最深印象係第一日我哋要拍現場報道火災，阿佘緊張到膊頭梗晒，我哋成班人笑到收唔到聲，阿佘話『我第一次拍嘛』。（點樣安撫佢？）阿佘好有經驗，講完佢就好快調整到，仲要係揮灑自如。」馬國明在劇中會被何依婷、高海寧及李施嬅等人包圍，艷福不淺，其次他與阿佘甚多勾心鬥角戲份，極具挑戰。而譚俊彥與阿佘於劇中飾演情侶，二人有不少感情回憶戲份之餘，還有激吻鏡頭。

高海寧角色大反轉

鍾澍佳亦找來視帝陳山聰客串一角，山聰以為只是「閒角」，怎料他拍了3日，卻感覺比拍《隱形戰隊》還要疲累，鍾澍佳說：「山聰演一個輕度弱智嘅爸爸，佢同個女嗰場戲好感人，不過見佢每日收工成個人乾晒，行都行唔到，好辛苦。」而山聰受訪時表示很高興能參與此劇：「我本來諗住着套靚西裝同阿佘做對手，點知監製搵我演輕度弱智爸爸，係我入行以來最大挑戰，雖然得兩集，但內心戲非常重，我仲搵咗一位戲劇老師研究點演繹，個情緒要由朝hold到晚。」

高海寧於劇中是一位利用外在搶Fo的女主播，觀眾最初會覺得她賣弄性感，而後段她的家人會發生一些事，令人對她完全改觀。關文深說：「佢拍嗰幾場喊戲都演得好好，令我每次睇到好心痛。」

何依婷做足功課 挑戰情緒病

何依婷於劇中飾演一名窮家女，大學畢業擁有高學歷的她會取代女主播佘詩曼位置，跟馬國明有感情戲。她的外表和內在有很大分別，在戲中患有情緒病，演繹甚有難度。對於何依婷的演技，監製大讚她有好大進步，沒有令他們失望，何依婷受訪時亦表示：「拍攝前我上網搵咗好多有關同情緒病嘅資料，了解點解會有呢個病，病人表現係點樣；最難係我本身係好開心嘅人，要去演一個遭遇咁慘、情緒有問題嘅女仔，拍嘅時候個人好消極同有好多負面情緒。」

王敏奕奮身衝火場

劇中有多幕「神預言」的劇情，包括將軍澳巴士翻側事件，監製關文深指觀眾要留意劇中多場大場面，好似巴士翻側、工廠大廈四級火等，他謂：「我哋動用咗好多消防員、救護車同警車，出動咗4部機去拍，王敏奕就最辛苦，佢要入火場，又要淋水整污糟全身，因為我哋用真火，好難拍又危險，但佢表現非常好，係一個好細心嘅演員。」