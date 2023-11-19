台慶︱「大騎樓」郭珮文奪42萬存款　趙紫諾得25.9萬名車

台慶壓軸表演環節由薛家燕率領56位小鮮肉，包括吳偉豪、周嘉洛、丁子朗等大跳勁歌熱舞，明顯受過特訓的幾位《亞洲超星團》學員冼靖峰、丁子朗及黃奕斌等跳得較好，其他人跳得又Hea又業餘，周嘉洛出來全屬搞笑，家燕最後出場，名副其實變身「BLACK PINK」，以黑色粉色舞衣上陣，胸前是鏤空十字，氣氛十足，跳到索晒氣的家燕表示 :「呢首Sexy Music係我40幾年前唱過，今次係經典重現。」

台慶大獎之一是價值259,000元的電動車，由司儀抽出六位幸運兒，包括冼靖峰、陳曉彤、黃建東、趙紫諾、黃鍵豐及潘盈慧，最後由年僅15歲的聲夢歌手趙紫諾奪得名車。另一個大獎是42萬存款戶口，有份抽獎的有郭珮文、陳豪、朱凱婷及「貓仔」黎寬怡。由於陳豪稱會將機會留給其他人，問到陳豪將機會給誰時？有人提議陳茵媺，他笑言：「佢唔喺度，畀佢都冇用。」有人建議將機會讓給快將結婚的馬國明，陳豪順應民意，馬國明即時露出天然呆的經典樣，至於朱凱婷稱會分一半給林溥來，因為上次台慶欠他。最後由馬國明與郭珮文以猜包剪泵對決，贏出的郭珮文一臉呆滯，露出不知所措的表情，麥美恩及莊子璇即時抱抱她，她稱super surprise。

節目尾升全台演員集體合照，視后李佳芯竟然靠邊站。劉佩玥則升呢成功進佔第一排。