【是日通勝】

農曆十月初八

癸卯年 癸亥月 壬午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、動土

忌：開渠、移徙、開倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：19、25、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

金牛座：事業運向好，惟財運稍遜，投資務必審慎。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可帶來好運氣！

巨蟹座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

獅子座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

處女座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

天秤座：財運特別好，趁機多做好事，活得有意義！

天蠍座：愛情運最強，若意中人是水瓶座不妨表白。

人馬座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

山羊座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

水瓶座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

雙魚座：人緣佳非必然，要找機會報答對你好的人。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 正財旺

（跌）鼠 狀態差

鼠：是日沖煞，身心不在狀態，諸事不順。

牛：身邊多小人，工作遇阻力，容易失財。

虎：頭腦清晰有主見，事業可望蒸蒸日上。

兔：工作忙得一團糟，心情煩躁到了極點。

龍：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

蛇：不適合做任何重大決定，易出現失誤。

馬：做事要循序漸進，太心急有可能出錯。

羊：正財運佳，一分耕耘可換來一分收穫。

猴：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

雞：已婚者有出軌念頭，小心惹上爛桃花。

狗：做起事來快靚正，有化危為機的本事。

豬：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

相由心生

坊間有言：「萬法唯心造。」佛家亦有句真言：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡。」人生有很多「惡業」都是後天習慣養成的。缺錢的人不缺德，缺德的人不缺錢，有本事的人不要臉，沒本事的人都要臉，人性就是如此，有些人經常在耍手段，偽善地教人如何做人，以博取你的信任。乾淨的錢不好賺，好賺的錢不乾淨，真的好諷刺。記住人活着，缺甚麼都不能缺德，失甚麼都不能失信。

上文提到，雖然先天的命不能改，但後天的運可以轉。心改運改，當你心存善念，你的臉相會令人覺得有正氣正能量，不是滿身掛上道具來突出自己作賣點，更不要被一些甜言蜜語所迷惑。人生由命非由他，人的命運不是他人可以安排的。

我們日常聽到的民間俗語，當中的內容是充滿智慧的，值得留意，就跟大家分享一句：「江山易改，品性難移」，我們要留意，文中沒有說到盡，只說是「難移」，並非不可移！我認為把一些過去的執着和品性是可以作出改變，嘗試調整，要謹記，世界怎樣變，先改變好自己，別人才會對你改變。

正所謂「天無絕人之路」，隧道怎樣長都會有出口，有些人不停在多方面刷存在感，就算有億萬家財及名氣，仍不滿足，每天幻想自己是神人，其實是一種既自大又自卑的妄想症病態，身旁沒有真朋友，面前的錢財名氣只是虛有。萬般帶不走，唯有業隨身。