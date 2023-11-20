星玄｜行事低調惹禍　驚傳湯唯退出娛樂圈

今日係11月20日農曆十月初八，今日幸運星係天秤座，財運特別好，趁機多做好事。內地女星湯唯就係天秤座，當年佢憑電影《色戒》一舉成名，成為唔少人心目中嘅女神。去年佢更因電影《分手的決心》再次爆紅，向來行事低調嘅佢，曾經做志願者到山區，進行為期6日嘅慈善探訪，同當地村嘅民一齊，希望出錢出力幫助他們，改善生活用水同教育嘅問題。

早幾年，湯唯因疫情而減少幕前演出，多陪家人，但竟因此而先有傳湯唯換新經紀人的消息，幾經多番媒體查證後，原來係烏龍新聞。及後又有內地媒體驚傳湯唯退出娛樂圈嘅消息，據該媒體報道，湯唯離開娛圈非一時衝動，而是在經過深思熟慮後的結果。又指湯唯在娛樂圈嘅高壓環境中，逐漸迷失了自我，渴望能夠重新找回最真實嘅自己，故此需要一段時間來重新審視人生和追尋內心嘅聲音。消息傳出後，即引起唔少網民熱討。

直至湯唯分別到上海、香港等地出席品牌活動，甚至為其有份參演嘅電影《晚秋》，將時隔12年再重現銀幕而拍攝短片宣傳，才令退圈傳聞不攻自破。

至於是日最旺生肖係羊，正財旺，一分耕耘，可換來一分收穫。台灣舞王羅志祥就係屬羊，3年前小豬因被周揚青爆出荒淫史，當中更指小豬與當時其公司旗下藝人「蝴蝶姐姐」愷樂，發展不尋常關係，從而導致演藝事業全面停擺，直至近年重新回歸。今年中佢分別喺台北同高雄小巨蛋開個唱，獲得大批歌迷捧場，而明年1月，仲會嚟到香港舉行個唱。小豬依家嘅演藝事業旺成咁，就證明佢之前所付出嘅努力係無白費。

而近日台灣有消息指，「蝴蝶姐姐」愷樂將有會重返節目《娛樂百分百》做主持，且係由羅志祥牽線，對此有台媒求證《娛樂百分百》工作人員，對方斬釘截鐵表示：「是嗎？根本沒聽過！」直接打臉回歸傳聞。而羅志祥先前出席記者會時，就透露過仍有透過經理人公司同愷樂聯繫：「她現在過得很好，每個人都往前看，不要去多提，已經過了這麼多年了，向前看，對人生才是最好的方式。」