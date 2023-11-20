吳謹言洪堯傳同居兼「積極備孕」　老闆于正嬲爆闢謠

內地女星吳謹言憑《延禧攻略》一劇成名紅遍東南亞，可惜人紅自然是非多，爆紅後嘅佢屢次侍寵生驕耍大牌等負面傳聞，結果淪為犯眾憎，人氣更係跌落谷底。2019年佢同內地男星洪堯傳出緋聞後，兩人更被指疑似同居外，近日更又被爆出「準備備孕」嘅消息，掀起各界熱議之際，吳謹言嘅老闆于正則第一時間澄清造謠，並坦言吳謹言接下來將出演《春花厭》。

2017年吳謹言拍攝宮廷劇《延禧攻略》，演出女主角「魏瓔珞」爆紅後，更同劇中飾演「和親王」嘅演員洪堯屢傳緋聞，甚至傳出2人感情穩定進展到同居，對此吳謹言及洪堯雙方至今都未有正面表態。未料，日前又有網友爆料，指吳謹言呢2年之所以鮮少亮相幕前，除咗係想低調度日外，更係因為「積極備孕」，該網友指出吳謹言喺呢段感情中付出咗好多，但男方嘅態度及行為令人無法苟同：「因此她身邊人都不建議她着急懷寶寶，但她被男方洗腦了，執意想要開始家庭生活。」對此，吳謹言嘅老闆于正亦親自喺該名網友貼文下方留言：「馬上進組了，還造謠。」並透露吳謹言已經接咗新Job，即將要入劇組拍攝外，吳謹言亦被傳出將同男星劉學義搭檔主演古裝劇《春花厭》，預計年底開拍。