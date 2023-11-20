娛圈單打︱閃結閃離好化學　腦囟唔生難快樂

日本國寶級花式滑冰選手羽生結弦，一舉手一投足都令㗎妹瘋狂，結果正正因為粉絲同傳媒太過瘋狂，令這位花滑王子維持僅3個多月的婚姻觸礁，宣布離婚。消息一出，震驚全球。

貴為世界唯一男子花滑賽事超級大滿貫得主，曾連續5年世界排名第一，羽生結弦今年8月突然宣布結婚，本來已令一眾「太太」傷痛欲絕；又因為極度保護私隱，拒絕公開老婆身份，於是又惹起傳媒同粉絲瘋狂明查暗訪。他怒斥日本傳媒追訪、跟蹤、誹謗，令他與太太生活大受影響，離婚係為咗保護太太喎。

人哋離開係為咗走更遠的路，花滑王子離棄老婆，則係為咗讓老婆過更好的生活，嗯，真係唔知應該講一聲「你真偉大」，定係「你真幼稚」好呢？

嗱，無意冒犯。只係現實社會並非大同理想世界，好多人批評傳媒侵犯私隱，但有求就有供，傳媒咁做，可以話係不道德，但同時亦係無可厚非。作為公眾人物，名成利就，好多時候身不由己；何況好奇之心，人皆有之。東京咁細，一舉一動根本難逃別人法眼，倒不如大方公開，免卻煩惱。

有傳花滑王子「前妻」係比他年長8歲的小提琴手，為咗避開滋擾，唔止退出演奏界，婚後仲持續唔出門，誇張過木村拓哉、工藤靜香呢啲一線大明星！講到底，羽生結弦一直在花滑圈中備受呵護地成長，思想明顯未成熟，無法做好人夫角色。老婆連家門口都不准踏出半步，試問今時今日邊個女人頂得順？如果夠愛，理應承擔一家之主之責，大方保護老婆，而唔係遇事避難，閃結閃離咁化學吖！