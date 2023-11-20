蔡依林熱褲上陣騷長腿　驚變9頭身美女

台灣天后蔡依林（Jolin）近日推出新歌《OH LA LA LA》，這首歌是她聯合Richard Craker一同創作，Presto'C及溫小孚則一起參與填詞，大家強強聯手共同寫下。Jolin表示：「這首歌是我想像當吃到令人滿足的食物時，會忍不住發出的聲音，希望可以傳遞簡單的快樂給大家。」MV更請來新生代導演彭道森執導，她在MV中化身性感OL，紮起愛心辮子頭，造型相當吸睛。她笑言「這次貫徹始終的把『I’m loving it.』也放在頭上，所有喜歡的元素都放在MV裏了，希望大家看MV時有滿滿的幸福跟滿足感。」

在拍攝MV時，她見到導演設計的辦公室，處女座的「潔癖」特質在此展露無遺，她表示：「剛剛第一時間就心想『天啊！好亂喔』，一進來桌上滿滿的東西讓我覺得無法呼吸，甚至拍攝的時候因為辦公室的桌子實在太亂了，所以我滿腦子只想著要怎麼幫忙打掃。」

該曲是由Jolin與製作人Richard Craker跨海聯手製作，他們曾合作過歌曲《怪美的》及《腦公》，已經有着絕佳默契。雖然2人因距離未能面對面，但她表示「我們一起寫歌已經有一定的信任感，而且常常充滿奇怪的笑點，感覺我們都有某種認真又陰沉的幽默血液！」她還自爆自己在音樂製作上經常容易猶豫不決，因此讓Richard Craker還要隨身攜帶電腦休假。這首歌曲是透過網絡從倫敦及曼谷多地遠端連線討論及後期混音，其中最具難度的是溝通編曲及聲響設計，Jolin形容自己像是嬰兒學語，親自上網一個個吸取樂器的音色，最終完成了這首新曲。