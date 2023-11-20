廣咩｜鄭俊弘林愷鈴講「波」？黃宇詩教熟女挺胸

關於女人的身材，自古便有曼妙、婀娜等優美形容詞，不過廣東話詞彙實在太豐富，近年就是「Dum落黎」或「鄧稱」都可以拿來形容女人的胸部，究竟它們的正字是怎樣寫？看今集兩位挑戰嘉賓，鄭俊弘和林愷鈴會否被考起。

問題：以下哪個字詞是「Dum落黎」的正字 ？

A. 薝落離

B. 黵落吏

C. 髧落莅

鄭俊弘：「Ａ（薝落離）那個是否讀擔字？擔落離？惟有胡猜，是Ａ吧？我真的不懂啊，總之是甚麼落離啦。」好遺憾啊俊弘，正確答案其實是C（髧落莅）。

至於林愷鈴，我們就問她「戥秤」是哪個廣東話口語的正字？她似乎也沒甚麼頭緒：「是讀『星平』？星平是嗎？」噢凱玲，對不起了，正確答案其實是「鄧稱」才對。今集兩條問題也不容易，故等我們星級主持黃宇詩，為我們再詳細解釋。

黃宇詩：「其實廣東話『Dum落黎』的正字，是這樣寫的『髧落莅』，在《詩經．鄘風．柏舟》中有兩句『髧彼兩髦，實維我儀。』，形容頭髮兩邊垂下的狀態，本無貶意，大家拿它來形容女人胸部，實在是想多了。」

另外廣東話口語中的「鄧稱」，正字其實是這樣寫「戥秤」，黃宇詩指除可以用它來形容人的樣子很勻稱外，也可以用戥秤去形容一雙郎才女貌很登對的戀人。「在民國《中華大字典》中有提及『戥，衡法權小數之器也。』當中的戥，其實就是量貴重物品的小秤，由於量重時兩邊要很平衡，故引伸來形容兩邊很對稱、很相襯的意思。」

黃宇詩補充話，如果女人不想身材走樣，保持胸部不髧落莅，其實真的沒有捷徑，保養方法只得一個，就是做運動，各位女士們都請加油吧。