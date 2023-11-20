黃子韜內地騷門票9.9元都唔爆　被勸退出專心拍拖

以韓國男團EXO成員出道的黃子韜（Tao）及張藝興（Lay）同日於內地舉行演唱會，可惜入坐率差天共地。Tao因被爆跟公司旗下藝人徐藝洋傳緋聞而引起脫粉潮，原定在廣州舉行兩場演唱會，但開騷前五天才發通告指Tao因身體不適而取消其中一場，不過有指實情是門票滯銷所致。

排除萬難開唱的黃子韜前晚（18日）開鑼，網上流傳入場前時的相片，見場館場地不小但入座率偏低，前排位置的座上客亦寥寥可數。有網友指演唱會門開售前段時間，為了促銷出現降價打折的情況。

直到開場前一天（17日）折扣已去到1.3折，但仍未能全部出售。按照最便宜的門票368元人民幣（約400港元）一張來計算，折扣後只售47.84元人民幣（約52港元），即使最貴2,368元人民幣（2,584港元）門票，折完也只需307.84元人民幣（約335港元），甚至網上出現9.9人民幣（約10.3元港幣）一張，幾乎相當於免費送出。甚至有網友指開場後，甚至出現已經可以免費進場的情況。

有網民稱不少人收到消息聞風而至，但去到場館門口卻發現並沒有免費一事，不過現場入坐率低卻是事實，很多人都是以折扣價買飛，由於前排有大量空櫈，有買了低價門票的觀眾湧到貴價區座位，又謂現場座位安排混亂。有網友就叫他退出娛樂圈，專心做生意及拍拖。至於Lay同日在成都舉行個唱，不單止全場爆滿，Lay還為每位觀眾送上伴手禮，而且是每場都各有不同，包括頭飾、圍巾、風扇、匙扣、貼紙等，非常窩心。