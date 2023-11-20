梁凱晴當一日街拍女模　喪擺甫士影大特寫

藝人楊潮凱、梁凱晴(Carina)主持的J2節目《咔嚓中歐》前晚一集中，「入坑攝影」逾10年的潮凱繼續帶領攝影新手Carina 穿越柏林大街小巷搜尋二手相機及嘗試不同攝影風格，享受拍照的樂趣。今集他們到訪柏林最知名的菲林沖曬店了解菲林處理過程。從未踏足沖曬店的Carina表現好奇，又與潮凱幫手切割菲林，Carina成功技能解鎖，反觀潮凱卻手多剪爛菲林，要急急向老闆道歉，場面搞笑。

身為2021年港姐亞軍的Carina特別化身「一日限定街拍女模」，讓該菲林沖曬店店主兼菲林發燒友Chris及街頭攝影師 Frankie做龍友，拍下不同角度最美一刻。Carina亦非常投入，攞住公仔喪擺甫士，又戴公仔冷帽賣萌，樣子甜美。值得一提的是，兩位攝影大師以非一般角度拍攝，照片並非半身或全身照，會近距離大特寫，Carina 坦言享受這種街拍模式：「我平時企定定影，佢哋影相手法同我以往見過嘅唔同，隨手或者我行過做啲動作都會影，後尾睇返啲相都好有感覺，好自然！」

Carina又在柏林的麵包店當「外賣妹」，幫攝製隊買早餐，並與潮凱結伴歎杏仁角酥、車厘子果醬德式冬甩及梅子果醬德式冬甩等，十分識歎。