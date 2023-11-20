陳豪讓巨獎被笑人工高唔稀罕　馬國明當收咗人情

無綫台慶其中一個大抽獎是42萬存款戶口，有份抽獎的有陳豪（阿Mo）、郭珮文、朱凱婷及「貓仔」黎寬怡，後來陳豪將機會留給快將與湯洛雯結婚的馬國明，但最後由郭珮文成為幸運兒。

事後陳豪和馬明一同受訪，對於無緣中獎，馬明表示：「唔緊要，本身啲獎金唔係我嘅，係抽到阿Mo。（冇得幫補婚禮？）唔關事，個Lucky都唔係我嘅，我好信呢啲嘢，個lucky唔係自己係唔會畀自己嘅，所以郭珮文中係應該嘅。其實抽到佢哋4個㗎嘛，即佢哋4個邊個攞都係應該。」問陳豪是否感到可惜？他稱：「又唔會，由我放個波落個箱一刻就知道唔係我嘅，仲要喺Aimee（太太陳茵媺）好友朱凱婷手中奪過嚟，所以冇乜所謂啦！」身旁的馬明即笑說：「重點係全無綫最高人工嗰個係唔稀罕呢啲。」

陳豪即澄清：「唔好亂咁吹！當我個心係畀人哋嘅時候，畀邊個都冇所謂，本來佢哋話畀Aimee，但佢冇出席，咁馬明啱啱結婚，送份大禮畀佢都好。」馬明即一臉感激：「已經送咗，就算唔中都送咗，係心意。我冇抽獎運，讀書時連擦子膠都冇中過。」問馬明會否請陳豪出席婚禮？他說：「要請佢食飯添啦，呢個友情貴過任何一樣嘢，估唔到佢嗌我個名，淨係嗌嗰吓都係好大人情。」