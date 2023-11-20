發育長高一定要飲全脂奶？

為了幫助孩子發育長高，不少媽媽要子女每天飲牛奶，不過是否要飲全脂奶？則令媽媽們有所疑惑。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華提醒，孩子過了兩歲以後，要按健康狀況決定是否飲用全脂奶，原因是現今社會飲食豐富，吸收過量脂肪比吸收不足脂肪的機會為多，不是人人需要全脂奶來補充營養。

兩歲以下適宜全脂奶

兩歲以下兒童飲用全脂牛奶較適宜，原因是幼童的食物選擇不多，不適宜飲用低脂奶或脫脂奶，避免營養及熱量不足；至於發育時期小童，每天不宜飲用超過兩杯全脂牛奶，假如小孩過胖，建議從其他方面吸收營養。

日常飲食已包括含高脂肪的蛋白質食物，例如牛肉、豬肉、部分魚類和堅果類，含有的豐富單元不飽和脂肪酸，不止對小孩有營養好處，對於成年人來說，更有助降低體內低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）水平，保持血管暢通。

認識全脂、低脂、脫脂生產方法

以下資訊，單純從脂肪吸收的角度討論，提供給飲用牛奶的支持者參考；不過，近年亦有不少研究顯示，牛奶這種優質蛋白質，並非值得推薦給人類吸收。

在超市常見的鮮奶主要分類為全脂、低脂和脫脂，一般生產過程中會以高速離心的方式，把牛奶的脂肪分離，首先變成脫脂奶，再依據當地食物安全標準，將脂肪按比例加回脫脂奶中均質化，防止乳油層，此做法可確保每批牛奶的脂肪比例統一。

全脂奶或有助降低疾病風險

成年女士較不喜歡飲用全脂牛奶，原因當然是怕肥，不過亦有健美人士選擇，皆因全脂奶可以延長飽足感，減低口腹之欲。外國有研究指出，每天攝取2份以上全脂乳製品的受測者，新陳代謝症候群的發生率降低28％，代表患上心血管疾病、糖尿病等風險較低；至於只攝取低脂乳製品、或是零攝取的受測者，幾乎沒有改變，於是出現了鼓勵飲用全脂奶之說法。

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，對於這些研究的受測群組，身體狀況或會左右結果，例如他們是否過瘦脂肪過少？過胖脂肪過多？又是否有心血管疾病？種種因素均可以影響研究結果，許多時候，初步研究所得結論在往後日子會被推翻。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家