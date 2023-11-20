「天選之臀」秦嵐聲帶受損冇得醫　直言：心情很壓抑

因拍《延禧攻略》走紅嘅內地女星秦嵐，近年更係劇接劇拍不停，加上自然不做作嘅性格更係圈粉無數，不過事業及人生正值巔峰之際，日前秦嵐就喺節目上透露自己聲帶受損，心情更係跌落谷底：「以前我那麼好聽的聲音去哪了，然後也找不到原因，醫生告訴你治不好了，那不沮喪嗎？」

秦嵐喺訪問上透露，早喺2022年拍《傳家》時聲帶早已經受損，拍完之後仲抖咗4個月，秦嵐表示正常聲帶係可以兩邊開合，但佢嘅聲帶就成日都開到一邊又閂唔到另一邊，而節目上辛芷蕾亦問道：「你自己聲音變成這樣，你自己會不會想笑？」秦嵐直言心情很壓抑、很難受，正當現場氣氛愈來愈傷感之際，辛芷蕾又再問道：「別人沮喪，人家都不說話。」秦嵐隨即亦回道：「那我都來了，我不說話，你們就看我大眼瞪小眼呀？把我當個異類呀？那我可得正常的做一個我自己，我得參與呀，得交流呀！」

自從秦嵐聲帶出事後，聲音變成自帶電音Feel，類似唐老鴨嘅聲音亦畀網友封為「電音朵拉」，而向來樂觀嘅秦嵐亦不時會拎呢個稱號開玩笑之餘，節目上擔心人哋聽唔明嘅佢，仲自備寫字板，加上唔可以大聲講嘢嘅關係，更會自備哨子吸引隊友注意，並提醒節目組一定要有字幕，擔心觀眾聽唔明佢講嘢。