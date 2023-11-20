任天堂開拍《薩爾達傳說》真人版電影　Machine Gun Kelly志在必得？

環球與任天堂合作的動畫片《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）今年初上映時橫掃全球票房13億美元（約102億港元），日本遊戲公司任天堂食髓知味，早前宣布將熱銷遊戲《薩爾達傳說》（The Legend Of Zelda）拍成真人版電影，並由同是電視遊戲改編的《移動迷宮》（The Maze Runner）導演Wes Ball操刀。

《薩》開拍的消息傳出後，美國饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK）即於社交網轉發消息，並得戚地留言說：「如果我唔演林克，那我哋真係有問題。」似乎志在必得！去年萬聖節MGK就與未婚妻美瑾霍絲（Megan Fox）扮《薩》中主角「林克」與「薩爾達公主」，事後更被粉絲大讚神似！

除了MGK想演林克之外，《毒癮女孩》（Euphoria）女星Hunter Schafer日前亦「開到口」表示樂意飾演遊戲中的薩爾達公主！她被問到有否興趣演出時，她即回答：「如果係咁就一家好有型，我個人好愛隻game。我細細個玩呢隻game到依家。」