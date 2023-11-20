姚焯菲做地獄廚神整雞蛋仔　經理人試完咁嘅反應！

人靚聲甜嘅「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）原來係地獄廚神接班人，日前佢將整雞蛋仔嘅短片上載Fans Club「小菲象」官網，片中見Chantel全程雞手鴨腳，笑料百出，但娛樂性豐富，人又夠自信心，令作品好味度變得唔重要。

Chantel話喺新西蘭讀書時，除心繫粉絲，另一樣令佢牽掛嘅，就係香港嘅地道美食雞蛋仔，所以就帶埋好友潘靜文嚟試食。平時都有整開甜品嘅佢，對簡單易學嘅雞蛋仔製作過程似乎零認知，不過好彩有「小菲象」會長在旁協助，見佢打蛋時開始整蛋漿時，除有半隻蛋流出碗外，仲加料原隻蛋殼，但係會長就好錫佢話：「唔怕，有蛋殼就脆口啲。」之後就到落沙糖、牛奶、木薯粉，筋麵粉，牛油及吉士，只係落粉時，佢又連粉帶碟跌埋落啲準備搞勻嘅蛋漿度，仲打算要重口味，落足整枝雲呢拿調味料，睇到在場嘅「小菲象」都眼定定。

最後佢將製成嘅蛋漿倒落雞蛋仔機，但係好心急試食嘅佢，竟然想打開未夠時間嘅雞蛋仔機，嚇得「小菲象」大叫：「未熟，唔好。」終於等到製作成品出爐，試食嘅「小菲象」、姚爸爸猛話好食，唯獨經理人拒賣口乖猛話：「真係好難食。」

而自我感覺良好嘅Chantel話好有信心可以挑戰無綫節目《美女廚房》，仲爆料之前試整蛋糕添，只可惜係失敗版，並晒出「黑圖」為真，圖中的「蛋糕」竟然似一「擗」芝麻糊，佢亦好坦白話父母嘅食評係：「好難食，似『擗』屎。」