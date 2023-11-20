Jeremy透露姜濤心情好轉　睇好Edan車技期待坐佢車

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）出席首飾品牌活動，吸引近百粉絲到場舉牌支持。談及他在叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」投票中12強不入，他豁達謂：「我都冇失望過，今年入12強嘅歌手好勁，我今年做嘅音樂未必咁多人鍾意，下年再努力，睇下有冇機會啦。（網民話單飛發展成員得你入唔到12強，粉絲戥你唔抵？）乜有粉絲戥我唔抵咩？多謝喎，我冇諗呢樣嘢，其實又唔係only得我一個入唔到，對獎項隨緣啦，今年又出到自己歌又開騷已好滿足。」

問到MIRROR可會出席頒獎禮？他稱要視乎公司安排，個人也想出席：「都日日問公司幾時知去唔去到，始終係一年一次嘅頒獎禮，或者喺綵排明年1月演唱會中途，可以搵到時間出席啦（幾時為演唱會閉關？），完成晒手頭工作就開始為演排練㗎啦。」

日前MIRROR舉行完4場電影《12怪盜》互動體驗場，他謂成員有在場內陪鏡粉睇戲：「想睇吓佢哋有咩反應，只係我哋匿埋咗喺黑幕度，佢哋唔知我哋坐咗喺邊啫。」談及鏡粉在體驗場已率先睇戲，明年正式上映時，票房可擔心有影響？他透露新片正式上映時會加插其他未曝光片段及小彩蛋，所以：「係值得入場睇多一次（咁咪收兩次飛錢？），因為粉絲都好心急想知我哋做緊乜，加上作為慶祝MIRROR 5周年活動，想啲粉絲開開心心，公司係再有另外收益，但唔係為賺錢嘅。」

問到姜濤因公審網民而引發軒然大波，他謂姜濤心情已好轉：「佢近兩日都開心番，冇咁大壓力，我哋成日都叫佢唔好衰衝動，呢件事學習到作為公眾人物要小心言論（你唔會重複犯錯？），我唔敢講，希望唔會啦。」至於隊友Jer成為車主，他暫時未做其乘客，覺得坐剛考到車牌的Edan座駕更穩陣：「因為Edan成日打跑車機，我就係雪藏牌，因為開70車速都會驚嘅。」