感恩節慶祝　堂食外賣一樣豐盛

每年的11月第四個星期四是美國的感恩節，這個日子，傳統會和家人共聚，又或齊齊參與不同活動，晚上則享用感恩節晚餐，大啖火雞和其他傳統食物。有餐廳為慶祝的客人提供限定盛宴，大家亦可揀選心水套餐外賣回家慢慢歎，想吃火雞，唔一定要等到聖誕節。

經典之選

來到感恩節，除了火雞，傳統還愛配南瓜享用。Dan Ryan's Chicago Grill於11月23日至24日推出3道菜的感恩節堂食菜單，客人先以自家製南瓜湯暖胃，主菜是8安士烤美國火雞，包括有火雞餡料、薯蓉和蜜餞番薯。最後以美國南瓜批作結。另外，餐廳同時推出感恩外賣菜單，大家庭可選12磅烤全隻美國火雞連火雞餡料及薯蓉，適合8至1人享用，其他還有經典節日配菜及甜點選擇。12月則有則以朱古力做主題，12月16日及17日會有Dan’s Gobstopping Carnival活動，亦有提供朱古力滋味聖誕套餐和特色飲品，讓你度過感恩節後，又可以在聖誕繼續吃喝玩樂。

5道菜盛宴

對外國人來講，感恩節相當重要，這個日子必吃得豐盛。香港瑰麗酒店美式扒房HENRY於11月23日推出5道菜晚餐，當中包括鮮味的帝王蟹沙律、酥香的洋葱湯，主角當然是香草烤火雞，到時會伴油封火雞腿和紅莓餡料等享用。煙熏肉排骨配油封青葱和小牛肉汁等，最後以南瓜焦糖布丁件結。酒店網上店則有感恩節和聖誕節火雞外賣套餐，前者於11月19日前預訂，可享9折優惠及免費送貨，於11月23日及26日送貨。後者於12月1日至12月28日供應，於12月3日至10日訂購，會有早鳥優惠。

滋味肉批

除了原隻火雞，還有其他選擇。上環1908BC於11月22日及24日推出限定的南瓜燉火雞批 （需預訂），配紅莓醬享用。此外因應秋冬和不同佳節，餐闷於11月3日至12月31日推出不同口味的滋味肉批。啤酒燉牛肋批選用蘇格蘭牛肋骨和蔬菜，加啤酒及香料燉煮，味道濃郁。雞肉蘑菇栗子批選用有機無骨雞件加栗子、香菇、清酒和第戎芥末醬烹煮，2個批都會配洋葱汁、薯條和豌豆，外脆內嫩又入味，當食及外賣均可。

選擇多多

若然一大班親友聚會，一隻火雞又點夠呢？網上到會專門店FEAST趁節日來臨，推出烤火雞西式到會套餐，感恩節套餐有6至8位及12至16位選擇，當中會有約4.5公斤的香草烤原隻火雞配火雞肉汁及有機紅莓醬，其他美食有石榴小米沙律、大蝦伴綠女神醬及墨西哥粟米片、香焗蘑菇忌廉法邊豆、煙肉酸忌廉焗薯和迷你雜莓撻等，聖誕套餐的甜點會成迷你聖誕馬卡龍。客人亦可選擇慢燉美國Prime牛肋骨配南瓜蓉，同樣分量十足。除了套餐，亦有多款單點美食，推介有切件裝的慢煮香草烤火雞伴肉餡，雞胸經5小時慢煮，雞腿則慢煮6小時，再配傳統餡料和醬汁，適合小家庭分享。品牌現時的節日派對套餐設有感恩節及聖誕節到會預訂優惠，只要憑優惠碼FEAST，在官網上預訂烤火雞西式到會套餐，可享9折優惠。另外，凡預訂到會套餐，可享免費送貨服務。

飯後甜品

吃過油香十足的火雞和美食，來一客飯後甜點最好不過。The Cakery因應秋冬及感恩節，推出多款千層酥，讓大家慶祝。香蕉海鹽焦糖千層酥內以香蕉蓉和蕉糖忌廉作配，再加點焦糖香蕉，軟滑甜美。時令栗子千層酥鋪滿栗子蓉，幼滑無比。純素紫薯千層酥內的紫薯忌廉軟滑清香，令人回味。另外，品牌還有純素蘋果派、不含乳製品的紫薯麻糬戚風蛋糕、椰香紫薯紙杯蛋糕和不含麩質和乳製品的Men In Black紙杯蛋糕等，選擇都相當多。

超市配套

想和親友在家溫馨慶祝，意大利超市Mercato Gourmet推出外賣感恩節火雞套餐，主角是約3.2至4公斤的香烤原隻澳洲火雞連餡料，配菜有薯蓉和香烤甘筍，客人可揀選紅酒汁、胡椒汁或肉汁配搭，套餐還包括一瓶意大利有機有氣紅酒，適合3至6人分享。除了套餐，客人亦可單點香烤火雞、栗子餡料、南瓜拔蘭地家禽餡料、各款醬汁、烤薯仔、薯蓉和各式蔬菜等配菜選擇，為自己和家人打造美滿的晚餐。若想在家一顯身手，也可訂購原隻澳洲急凍火雞，有需要的話會提供免費解凍服務，另外，超市亦提供預先醃製急凍火雞服務，醃料可揀鹽、胡椒、混合香草或鹽漬去皮橙及檸檬，自煮更方便。