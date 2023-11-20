被指疑抽林明禎水　尹光解畫：嗰日我太太都在場

人氣急升的歌手尹光今日（20日）偕電台DJ阿正出席銀行活動。有讀者爆料指他日前和馬來西亞女神林明禎出席活動時，涉嫌鹹豬手，分別用手掃過女神的玉背，甚至疑揩到方方胸部，他澄清：「我都幾十歲人，唔會做，唔會諗呢啲嘢，嗰日我係有拖佢手，不過係佢叫我拖嘅，亦都有掂到佢背脊，係想叫佢行埋啲，我太太嗰日都在場，佢會睇實我。」

問到可有被屈的感覺？他則豁達謂已被習慣，因出道以來，被指是唱鹹濕歌的不文歌手，最難忘一次是：「宣傳演唱會接受訪問，位傳媒叫我表演做掌上壓，點知個報道就話我做埋呢啲（鹹濕）動作。（被屈抽林明禎水會嬲嗎？）唔嬲，把口喺人哋度，人哋鍾意講乜，由得人哋講，我冇做過。」

他又指自「AI尹光」誕生後帶挈他不少搵錢機會，廣告有10多位，還有商演及巡唱：「喺呢幾個月多咗好多工作，之前冇咁多，我嚟緊仲要去外地同內地開『宇宙巡邏演唱會』，工作都排到明年，都辛苦嘅，但仲做到，搵到幾多位數字就唔好講啦。（有冇要求加人工呀？）梗係想啦，要問公司喎，不過我個人好知足，身體健康就夠。」

在活動上，他自爆和太太常遇電騙，試過有人來電認親認戚：「嗰個人叫我阿爸，我問佢叫咩名後就收線，呃我唔到嘅 ，我阿爸教落便宜難貪，況且我冇錢畀人呃。」