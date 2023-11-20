陳偉霆生日收「炸彈蛋榚」 　自爆迷戀張家輝

藝人陳偉霆（William）夥拍張家輝演出英皇新片《爆裂點》 將於下月上映，台前幕後包括周秀娜、譚俊彦、及許恩怡等今午出席記者會宣傳。眾人先乘遊艇到中環碼頭，再徒步前往附近餐廳拍照受訪，吸引逾百粉絲到場「接船」，不少途人追着家輝等拍照，更有粉絲舉牌吶喊，預祝William明日生日快樂，期間場面一度混亂，幸而有驚無險。

William明天迎來39歲生日，一眾拍檔相當有心，準備了「炸彈蛋榚」及鮮花送給壽星仔，教William感動不已。談到生日願望，他表示：「身體健康，同埋套戲有個好好嘅票房成績。」由於正忙着為劇集《太陽星辰》埋尾，William生日將要在工作中度過，未能放假休息。

今次能夠與偶像張家輝上演大量對手戲，有網民於䆁出的預告片中發現William望家輝的眼神「充滿溺愛」，William大方回應：「係崇拜，其實好多人迷戀佢，我只不過係其中一份子，大家放大咗件事啫。（同佢合作最難忘乜嘢？）首日開工嗰場戲明明預兩個零鐘頭拍完，結果拍足5、6個鐘，因為我有啲緊張同怯囉。」家輝即幫William解圍：「邊關事？只係未磨合到，需要適應，同埋同導演傾多啲角色人切問題啫。」

至於有粉絲發現家輝於戲中於極短時間內做足爆喊、失落及無助等表情，再次施展其神級演技，家輝卻謙虛回應：「宣傳咪乜都攞出嚟講吓，但無疑今次每個角色都有好重嘅戲劇味，大家都各有歇斯底里嘅表現。」William又預告家輝有數場重頭戲令他相當期待：「公司同事睇咗套戲話好正，而家輝拍嗰幾場戲嘅時候我又唔在場，真係好想快啲睇到囉。」

性感女神周秀娜與譚俊彥於戲中扮演一對，譚俊彥自爆開工期間不時向周秀娜道歉﹕「酷熱天氣嘛，日日爆汗，我覺得自己好臭，所以咪道歉先囉。」記者打趣問到周秀娜可有「被臭到」？她笑言﹕「可能我自己都係呢？（你都好多動作戲？）少少啦，不過睇到佢同家輝佢嗰啲打戲，我嗰啲點叫打？有場戲我喺鏡頭以外睇住佢拍，真係覺得好甘，有日我等佢化受傷妝，點知未化已見佢成身瘀晒。」她被爆其中一場戲需要開車撞人，相當兇狠。

譚俊彥聞言解釋﹕「拍打戲就係咁，都唔記得嗰日同邊個打嘞。動作導演董瑋好鍾意一鏡落，又要跌落地、爬鐵架…連串咁做，我同佢講，聽到佢把聲都發惡夢，同埋有日我同家輝喺和合石大打，拍足一日真係暈暈哋，完全唔記得發生乜事。我哋每日都有人中暑，好彩有醫務人員場咋。」談到相隔9年重返大銀幕，他表示：「開心多過緊張，話晒我係拍電影出身，能夠叫屋企人去戲院睇戲，係另一樣嘢嚟，雖然今次兒童不宜，哈哈﹗」