攬大騎樓郭珮文攬到巨咪變形　麥美恩霸氣認特登做「慣犯」

「大騎樓」郭珮文昨晚（20日）在台慶中獲得42萬存款大獎，司儀麥美恩即時夾胸攬實對方祝賀，令到郭珮文原本豐滿的上圍更加波濤洶湧，Big爆鏡頭，而呢幕熟口熟面嘅場景，其實麥美恩早在2021年，同樣向當時得獎的李芷晴用過夾胸攬招式，令對方身材成為焦點，今次麥美恩再度重施故技，更被網民戲稱為「慣犯」。

對此，麥美恩接受東網電話訪問時表示自己今次是刻意為之：「我同吳若希好老友，抽獎嘅時候，佢同我講呢郭珮文（身材）得呀，我Feel到佢嘅意思，所以我係特登走去攬郭珮文。我見到好多網民討論，佢哋仲教識我好多中文字，包括勿忘『搓』心，又話係名副其實推『波』助瀾，仲有朋友將原本2秒嘅片拉長變成5秒傳畀我。（話你係慣犯？）真係好好笑，不過呢個字唔好亂用，不如美化啲，話我係重操故業啦！（變成咗台慶經典話題？）曇花一現，大家睇得開心就得，作為司儀嘅工作係要搞吓氣氛，而且我唔係攬女始祖，森美先係。」

她稱自己本身跟李芷晴老友鬼鬼，跟郭珮文亦熟悉，因為對方在越南拍港姐外景時，她有做過對方導師，亦一直很留意她，大讚這位小妹妹有運行，自己只是在後面助功。