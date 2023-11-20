吳啟華做游嘉欣老竇過戲癮：有啲邪仲有少少變態

藝人吳啟華相隔7年再返無綫拍攝新劇《非份之罪》（暫名），無綫高層樂易玲專程前來與吳啟華合照，可見相當重視。劇中飾演一名醫生的吳啟華擁有幸福家庭，貝安琪飾演他的太太，而游嘉欣則餘演其女兒，吳啟華表示：「今次醫生個角色喺正邪之間，但唔係程至美，係值得接嘅一個角色，所以監製一叫我，我就即刻應承。」

吳啟華和游嘉欣一同受訪，他直言生得出嘉欣，又大讚她精乖伶俐、聰明可愛，嘉欣則笑言被啟華的好戲嚇親，啟華表示：「劇入面我係嚴父，幾惡㗎，一唔笑就好得人驚。同埋有啲邪，可能有少少變態，都過足戲癮。」

啟華下月12月23日將與陶大宇及張兆輝到佛山舉行首場演唱會，他透露現時暫時各自私下練歌，而監製則想他們唱多些曾拍攝劇集的主題曲和片尾曲，啟華表示：「都可能會跳舞，應該難度唔會太高，亦會有合唱，同埋我哋3個都係演員，可以做啲搞笑小品，但要監製或導演安排。」他又透露已預留數十張飛給親友來欣賞。提到快將15歲的女兒，他開心表示：「佢仲高過嘉欣，已經到我額頭。（囡囡有興趣入行？）佢好似冇乜興趣，出年要去加拿大讀高中，會入讀寄宿學校。」