鮮娛糧｜高海寧台慶另類性感！暗示離巢網民不捨

每年無綫台慶也是看，藝人如何鬥靚鬥搶鏡，或者看有沒有「時裝炒車」，但這兩位藝人竟然只是說了一句，即刻掀起網絡熱話！《萬千星輝賀台慶2023》在昨日（19日）圓滿結束，其中「給十年後的我」的環節，由多名藝人親身說出，一路走來不易的演藝路，當中的心酸令不少觀眾也落淚。今年高海寧可謂以另類性感賀台慶，雖然仍騷誘人事業線，不過「峰頭」卻明顯不及其他超勁性感的小花；而更可惜的是，高Ling竟然暗示想離巢轉行！她在「十年後...我希望」的環節，入行15年的高Ling明言︰「我希望自己可以成為一個臨床心理學家，結合藝術治療，可以用畫畫來幫助到更加多有情緒困擾的朋友」。

相反其他藝人的話題，也是圍繞未來10年的演藝發展，而入行10年的蔡思貝希望擁有一個自己寫的劇本，而這個作品是可以讓大家品嘗，張振朗直言希望10年後可以做更多自己喜歡的角色，唯獨是高Ling想向其他的工作發展。難怪不少網民也猜測，高Ling會在不久將來離巢！

雖則不知高Ling是否離巢，不過就確定楊茜堯回巢無綫，12月正式開鏡拍攝新劇《黑色月光》。劇中角色與宋慧喬《黑暗榮耀》的角色相似，更會與同是視后的林夏薇惡鬥，實行鬥氣場鬥演技，老婆開工在即做老公嘅羅子溢，當然全力配合還專程停工3個月，全力照顧小朋友，讓老婆安心拍劇。昨日羅子溢出席台慶並接受訪問表示，想跟老婆合作夫婦檔拍劇，更指希望有機會的話，就合拍古裝喜劇！