陳偉霆3,400放售北角豪宅由「賣轉租」　估值15個月跌一成

型男陳偉霆近年在內地發展吃香，水喉十足的他也喜歡投資磚頭，不過近年樓市疲弱，有業主不惜劈價求售，亦有業主由「賣轉租」先觀望市場再決定，而陳偉霆去年曾於市場以3,400萬元放售北角柏傲山千呎特色戶，惟有區內代理表示，單位當時僅放售一段時間後，早於去年以逾6萬元租出。

資料顯示，單位位於1座低層A室，面積1,078方呎，三房間隔，連約161方呎平台。去年8月於市場放售，叫價3,400萬元，較當時銀行網上估價高逾210萬元。而最新有區內代理表示，單位早已「賣轉租」，僅於市場放售一段時間後，去年以約6.6萬元租出單位。

據悉，單位由陳偉霆私人持有，於2015年以約2,650萬元買入，一直用作收租之用。過往逾一年時間，樓價一直處於下行，去年8月時，單位銀行網上估價為3,186萬元，而最新估價已跌至2,875萬元，相隔15個月，估值跌9.7％。

而最新市場消息透露，陳偉霆前女友Angelababy持有的西半山天匯單位，以月租17萬元租出。據悉，單位位於西半山干德道天匯中層A室，面積2,476方呎，據悉，業主去年底叫租22萬元，近日減至19萬元吸客，剛好碰上近月大量內地專才來港，最終以17萬元租出，呎租69元，屬於市價水平。代理指，單位由Angelababy持有，2017年初以1.28億元買入單位，租金回報約1.6厘。